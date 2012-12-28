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В России
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59 минут назад
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В РФ с 2027 года планируют повысить утилизационный сбор на 10–20%

С 1 января 2027 года в РФ планируется повысить утилизационный сбор на 10–20%, причем размер корректировки будет зависеть от категории техники.

В России с 1 января 2027 года произойдет корректировка ставок утилизационного сбора на 10–20% в зависимости от типа техники, — рассказали изданию Autonews в пресс-службе Минпромторга. Ведомство отмечает, что это очередной плановый «шаг» долгосрочной индексации, утвержденной еще в 2024 году.

В Минпромторге подчеркнули, что поэтапное повышение ставок должно создавать прогнозируемые условия для инвестиционных решений, реализации совместных промышленных проектов и стимулирования локализации производства в России.

Один из ключевых результатов данных решений — это восстановление производства практически на всех автозаводах, которые «бросили» зарубежные партнеры, добавили в пресс-службе.

«В части легкового автомобилестроения у нас в стране выпускаются автомобили свыше 20 брендов, более 50 моделей — от самых бюджетных до класса люкс (в том числе Haval, Tenet, Volga, Москвич, Evolute, Атом, Sollers, Senat и т.д.). Еще десятки российских брендов занимают сегменты коммерческого и общественного транспорта», — заметили в Минпромторге.

По итогам восьми месяцев 2026 года доля отечественной техники на российском рынке достигла 63,5%. Это на 8,5 п.п. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Еще одним результатом в Минпромторге назвали возрождение производства автокомпонентов. С 2022 года были найдены отечественные решения примерно по 50% из 740 критически важных для отрасли позиций комплектующих и материалов.

«Работа по локализации продолжается. За это время Минпромторг России поддержал 107 проектов по программе ФРП «Автокомпоненты» (объем предоставленного льготного финансирования — свыше 133 млрд рублей, а совокупный объем привлеченных в отрасль инвестиций — свыше 291 млрд рублей)», — пояснили в ведомстве.

Третий важный эффект — это сохранение рабочих мест, — отмечает Минпромторг. На автозаводах, по данным ведомства, сейчас заняты около 300 тысяч человек. Еще более 380 тысяч заняты в автокомпонентной отрасли, которая объединяет около 800 компаний. С учетом производителей материалов и поставщиков сырья она насчитывает примерно 1 миллион человек.
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