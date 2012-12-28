Англицизмы, автоштрафы и грипп: в РОРП ЛО состоялся круглый стол с руководителем областного управления Роспотребнадзора

Кирилл Яковлев поговорил с предпринимателями о законодательных нововведениях.





В Региональном объединении работодателей и предпринимателей Липецкой области состоялся круглый стол с руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области (Управления Роспотребнадзора по Липецкой области) Кириллом Яковлевым на тему: «Нововведения требований законодательства в 2026 году».Предваряя выступление спикера, директор РОРП ЛО Ольга Митрохина поблагодарила управление Роспотребнадзора в лице его руководителя за открытость для диалога с предпринимателями. Сам Кирилл Яковлев в гостях у участников РОРП ЛО впервые — фактически он возглавляет управление с сентября прошлого года, а с января этого года — уже без приставки врио.Роспотребнадзор — ведомство с широкими полномочиями, которое контролирует работу и крупных заводов, и маленьких магазинов, и школьных столовых. Участники Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области — это социально ответственные производители и продавцы, которые работают в правовом поле, скрупулёзно соблюдают законы. Поэтому общение получилось живым и активным.За круглым столом обсудили основные нововведения. Первое — с 1 марта этого года в России начал действовать закон о защите русского языка, который обязывает бизнес использовать русский язык для вывесок, указателей, сайтов и информации для клиентов. Количество англицизмов должно быть минимальным, а весь иностранный текст должен дублироваться на русском языке. Причём русские слова должны быть вначале и размер шрифта в обоих случаях должен быть одинаковым.Предпринимателям рассказали, как сотрудники Роспотребнадзора контролируют исполнение этого закона. По итогам выездных мероприятий в первый раз выносят предостережение. Если вывеску не исправляют — далее служба обращается в суд для понуждения её заменить. У обычных граждан также есть возможность пойти в суд и пожаловаться на нарушение закона и даже взыскать моральный вред за английскую вывеску.В Липецкой области проблема англицизмов стоит не очень остро: с марта бизнесу выдано около десяти предостережений. А вот в Тверской области в суды подано достаточно много исковых требований к предпринимателям.В нашем регионе благополучную ситуацию с использованием англицизмов связывают с проведённой в январе–марте большой разъяснительной работой: бизнес успел подготовиться к нововведениям и перестроиться. Тем, кто не успел, — в помощь 32-страничные рекомендации, выпущенные Роспотребнадзором ещё 2 марта. Их предпринимателям предложили скачать по QR-коду. Также бизнесу посоветовали обращаться к словарю иностранных слов и всё перепроверять. Рассказали и об исключениях — закон не касается маркировки товаров, зарегистрированных товарных знаков и рекламы.Второй темой стали автоматические штрафы для бизнеса за продажу товаров с Data Matrix (двумерным матричным штрихкодом) с нарушениями. Информация будет поступать с касс в систему маркировки. Штрафы выпишут за каждую проданную с нарушением единицу товара. Например, за один товар с истекшим сроком годности штраф составит 10 000 рублей для индивидуальных предпринимателей и 20 000 рублей — для юрлиц. За продажу более десяти сигарет, лицом не зарегистрированным в ГИС МТ— штраф уже 50 000 рублей.Заработает автоматическая система штрафов уже с 1 сентября. Кирилл Яковлев сравнил эту систему с автоматической фиксацией нарушений правил дорожного движения. И предостерег: вначале, наверняка, будут сложности. Но на кону — благополучие, а иногда даже жизнь потребителя. Ведь недоброкачественная продукция может привести к вреду здоровью и даже гибели людей. А матричные штрихкоды помогают блокировать потенциально опасные, запрещённые к реализации партии товаров.Третьей темой стала подготовка к новому сезону гриппа и ОРВИ. Кирилл Яковлев призвал бизнес не игнорировать вопросы профилактики и вакцинации и озадачиться этим уже в июле: если сотрудники не подпадают под число лиц, которых охватывает национальный календарь, привить их от гриппа необходимо за счёт предприятия. Особенно это важно для пищевых производств и сельскохозяйственной сферы.Также в сезон отпусков говорили о редких экзотических заболеваниях, о которых тоже не следует забывать: житель Пскова привёз из Шри-Ланки холеру, а ехавшая с ним рядом в поезде липецкая семья оказалась контактной. К счастью, всё закончилось благополучно, и липчане не заболели. А из Юго-Восточной Азии к нам привозили такое серьёзное инфекционное тропическое заболевание, как сап. До этого турист побывал на ферме слонов. В Турции и Египте — тоже свои угрозы, например, энтеровирусная инфекция. А если никуда не собираешься из Липецкой области — то стоит опасаться клещей, каждый третий-четвёртый из которых заражён. Но один из участников РОРП — руководитель страховой компании — тут же предложил оформить полис от клеща всего за 500 рублей. Самостоятельно сдать клеща в лабораторию на исследование куда дороже — около 2000 рублей.Итог круглого стола подвела Ольга Митрохина: «Встреча с руководителем Управления Роспотребнадзора по Липецкой области Кириллом Яковлевым оказалась очень полезной. Роспотребнадзор — это ведомство-эксперт, которое отстаивает права и интересы наших жителей и следит за качеством услуг и продуктов. Для бизнеса поле работы Роспотребнадзора — это понятные правила, которые мы соблюдаем. Но законодательство всё время меняется, поэтому такие встречи актуальны — чтобы ещё раз сверить часы. Сегодня мы говорили об автоштрафах, которые появятся с 1 сентября. Ещё не совсем понятен сам механизм, но все мы хотим быть в теме, хотим подготовиться. Детали ещё будем обсуждать. Тем более что количество попадающих под маркировку товаров поэтапно увеличивается. Также мы говорили об иностранных словах в вывесках: вооружён знаниями — меньше проблем. Обсудили и вопросы здоровья. Хотя за окном июль — не за горами сезон гриппа. А социально ответственный бизнес должен заботиться о своих сотрудниках и клиентах и вовремя профилактировать заболевания. В конечном итоге это влияет и на экономику предприятия, и на экономику региона и страны. Диалог получился достаточно активным, много было частных вопросов. Такое сотрудничество с ведомством, которое имеет огромное количество полномочий, всегда продуктивно. Надеемся, оно продолжится и дальше».