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сегодня, 10:52

Вулканолог предупреждает об угрозе разрушительных горных потоков в США

Угроза разрушительных горных потоков, аналогичных тем, что привели к недавней катастрофе в Непале, существует в районе вулкана Рейнир в американском штате Вашингтон.

Свыше 90 тысяч человек живут в зоне риска разрушительных лахаров у вулкана Рейнир в американском штате Вашингтон, — рассказала представитель вулканической обсерватории Геологической службы США (USGS) Холли Вайс-Расин.

В конце августа обрушение части ледника на границе Непала и Китая вызвало стремительный поток льда, камней и грязи, который обрушился на населенные пункты и инфраструктуру. Жертвами катастрофы стали не менее 1,38 тысячи человек, еще свыше 5,5 тысячи числятся пропавшими без вести, — передает РИА Новости.

«Лахары (селевые потоки, возникающие на склонах вулканов) представляют собой наиболее опасное вулканическое явление в Каскадных горах из-за дальности распространения и разрушительной силы… Более 90 тысяч человек живут в опасных зонах лахаров вулкана Рейнир, а последствия могут затронуть миллионы людей», — отметила вулканолог.

Лахар представляет собой быстро движущуюся смесь воды, грязи, камней и другого обломочного материала. Такие потоки способны преодолевать десятки километров и разрушать находящиеся на их пути здания и инфраструктуру. Крупные лахары с Рейнира в прошлом достигали низменности Пьюджет-Саунд.

По данным Геологической службы США, за последние шесть тысяч лет с Рейнира сошли как минимум 11 крупных лахаров, достигших низменности Пьюджет-Саунд.
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