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В России
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вчера, 17:53

Количество жалоб на навязывание допуслуг банками выросло вдвое

Россияне стали чаще жаловаться на нарушение своих прав при кредитовании. За год количество сообщений в Центральный банк (ЦБ) о навязывании дополнительных услуг и сложностях с возвратом денег за них увеличилось в 2,1 раза (до 2,8 тыс.), подсчитали «Известия».

Каждая седьмая жалоба касалась этого, тогда как за первое полугодие 2025 года — лишь каждая 12, следует из данных регулятора. Рост обращений по поводу навязывания произошел несмотря на то, что ранее власти ужесточили ответственность для банков за нарушение прав потребителей.

Экономическая мотивация перевешивает риски для финансовых организаций, полагает доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Дело в том, что допуслуги приносят банкам большую часть прибыли от кредитного продукта, пояснила эксперт.

Эффект от повышения штрафов проявится не сразу, а по мере накопления практики взысканий, заявил основатель и гендиректор компании «Финголд» Антон Никитин. По его словам, говорить о переломе тренда пока не приходится.

В ЦБ сообщили «Известиям», что с банками, которые допускают подобные нарушения, ведется надзорная работа.

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