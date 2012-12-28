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В России
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вчера, 16:49
В Брянской области при атаке БПЛА на автовокзал погиб мужчина
В городе Злынка Брянской области беспилотник ВСУ нанёс удар по зданию автовокзала. В результате атаки погиб мужчина.
«Вражеский беспилотник атаковал автовокзал. К огромному горю, от полученных травм погиб мужчина», — сообщил он в соцсетях.
Ковальчук выразил соболезнования и отметил, что семье будет оказана необходимая помощь.
В этот же день один человек погиб и четыре пострадали в результате украинских атак на Брянскую область. Отмечалось, что мирный житель пострадал в поселке Белая Березка. Также три человека получили ранения в селе Сачковичи Климовского района, — пишут «Известия».
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