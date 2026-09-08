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В России
389
08.09.2026 14:38

В Крыму двое погибли и ещё один человек пострадал в результате атаки ВСУ

В Симферопольском районе Крыма двое погибли и ещё один человек получил ранения в результате атаки ВСУ.

Два человека погибли и еще один пострадал при ударе украинских беспилотников по Симферопольскому району Крыма, — рассказал глава республики Сергей Аксенов.

«В результате очередной вражеской атаки на Республику Крым, к сожалению, есть жертвы. В Симферопольском районе погибли два человека, еще один был ранен. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в результате этого варварского налета», — сообщил он в соцсетях.

По его словам, власти окажут необходимую помощь семьям пострадавших.

По данным Минобороны, в течение ночи над Крымом Черным морем и другими регионами России в ночь на 8 сентября уничтожили 384 украинских беспилотника, — передает РИА Новости Крым.

Во вторник в Брянской области при ударе ВСУ по АЗС погиб мужчина и еще трое получили ранения. В Саратове при атаке пострадали трое детей и семеро взрослых.
беспилотники
атака
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