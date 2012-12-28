Сегодня в Липецке: Зелёный остров закроют, новый государственный праздник и как несчастная любовь влияет на карьеру
В мэрии Липецка освободилось место начальника управления имущественных и земельных отношений
В России
247
сегодня, 13:01
Зарядки для электромобилей могут устанавливать без согласия всех жильцов дома
Ассоциация производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ) предложила приравнять зарядки для электромобилей к базовым коммунальным услугам. Это позволит устанавливать их без решения общего собрания собственников жилья.
Сейчас установка зарядной станции на парковке многоквартирного дома требует решения общего собрания собственников, пояснили в крупнейшей в России сети зарядных станций «Punkt E». При этом у управляющей компании нет обязательств по предоставлению точки подключения для зарядки, что ведет либо к отказу в установке, либо к навязыванию потребителю дорогих услуг.
Также участники отрасли электрозарядок предлагают скорректировать требования к пожарной безопасности для парковок с электромобилями. С 1 июня 2026 года МЧС были приняты новые меры по ограничению распространения пожара в местах размещения электромобилей и зарядного оборудования. В АПОЭ пояснили, что установить электрозаправочную станцию (ЭЗС) в уже построенном доме сейчас можно только с большими затратами на модернизацию. Поэтому ассоциация предлагает убрать из нового свода правил термин «техническое перевооружение», к которому относится установка домашней зарядной станции.
В ведомствах ранее уже обсуждались различные идеи установки зарядных станций в многоквартирных домах. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин не поддерживает идею производителей ЭЗС. По его словам, при активном использовании зарядных станций повышается риск перебоев в электроснабжении квартир других граждан.
Эксперт также считает, что ужесточение правил безопасности на парковке необходимо. По его мнению, зарядную инфраструктуру необходимо устанавливать в открытых пространствах, где нет скопления людей и куда может подъехать пожарная техника в случае возгорания электромобиля.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что сейчас в России действительно наблюдается проблема с недостаточным уровнем развития инфраструктуры для электромобилей, что сдерживает переход потребителей на такие машины.
Представленные инициативы действительно могут помочь развитию отрасли, но они не устраняют еще одну причину, по которой автомобилисты боятся переходить на электромобили, — это вопрос работы аккумулятора при низких температурах, — полагает эксперт.
0
0
0
0
0
Комментарии