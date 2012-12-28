Зарядки для электромобилей могут устанавливать без согласия всех жильцов дома

Ассоциация производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ) предложила приравнять зарядки для электромобилей к базовым коммунальным услугам. Это позволит устанавливать их без решения общего собрания собственников жилья.

