Общество
224
сегодня, 14:33
6

С липецкого предпринимателя требуют 600 тысяч рублей за использование товарного знака

Он продавал на маркетплейсе водонагреватели с изображением товарного знака известного производителя систем отопления и водоснабжения.

Один из крупнейших в России производителей систем отопления и водоснабжения требует с липецкого предпринимателя 600 тысяч рублей за незаконное использование товарного знака «Royal Thermo». Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.

ООО «Роял Термо РУС» указало в иске, что обнаружило использование товарного знака «Royal Thermo» на странице магазина Electro-Tech в маркетплейсе market.yandex.ru: липецкий индивидуальный предприниматель продавал водонагреватели с изображением известного товарного знака истца. Претензия с предложением выплатить компенсацию не была исполнена, и тогда правообладатель пошёл в суд.

Предприниматель в свою очередь говорит о том, что спорный товар был куплен у официального представителя. Он настаивает, что согласие или разрешение не требуется, если товар был введен в оборот на территории России самим правообладателем.

Заседание по делу назначено на 7 октября.
арбитражный суд
0
0
0
0
2

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Юрист
50 минут назад
Использование логотипа компании в целях привлечения покупателя без согласования с правообладателем и без цели продажи донного товара- неправомерно. Простыми словами: если я продаю китайские внедорожники, я не имею права ставить на страницу логотип Мерседеса.
Ответить
Тоже юрист
11 минут назад
Так здесь речь о другом. Если предприниматель приобрел товар законно, у самого правообладателя либо у его дистрибьютеров и т.п., то ему не требуется согласие правообладателя на дальнейшую перепродажу. Исключительное право исчерпано после первой легальной продажи товара.
Ответить
Вопрос к юристам
1 минуту назад
Так здесь речь о другом. Если предприниматель приобрел товар законно, у самого правообладателя либо у его дистрибьютеров и т.п., то ему не требуется согласие правообладателя на дальнейшую перепродажу. Исключительное право исчерпано после первой легальной продажи товара. На перепродажу ограничений нет. А на использование логотипа? То есть право на это имеет только дилер (вроде бы).
Ответить
Тоже юрист
12 минут назад
Так здесь речь о другом. Если предприниматель приобрел товар законно, у самого правообладателя либо у его дистрибьютеров и т.п., то ему не требуется согласие правообладателя на дальнейшую перепродажу. Исключительное право исчерпано после первой легальной продажи товара.
Ответить
помощник юриста
34 минуты назад
Читайте законы....В связи с текущей экономической ситуаций данное правило не применяется в отношении товаров (групп товаров), которые включены в определенный перечень, утвержденный Приказом Минпромторга России от 21.07.2023 N 2701
Ответить
Юрист
12 минут назад
Читайте законы....В связи с текущей экономической ситуаций данное правило не применяется в отношении товаров (групп товаров), которые включены в определенный перечень, утвержденный Приказом Минпромторга России от 21.07.2023 N 2701 Вот в этом суду и предстоит разобраться.
Ответить
