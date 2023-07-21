С липецкого предпринимателя требуют 600 тысяч рублей за использование товарного знака

Он продавал на маркетплейсе водонагреватели с изображением товарного знака известного производителя систем отопления и водоснабжения.

Один из крупнейших в России производителей систем отопления и водоснабжения требует с липецкого предпринимателя 600 тысяч рублей за незаконное использование товарного знака «Royal Thermo». Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.ООО «Роял Термо РУС» указало в иске, что обнаружило использование товарного знака «Royal Thermo» на странице магазина Electro-Tech в маркетплейсе market.yandex.ru: липецкий индивидуальный предприниматель продавал водонагреватели с изображением известного товарного знака истца. Претензия с предложением выплатить компенсацию не была исполнена, и тогда правообладатель пошёл в суд.Предприниматель в свою очередь говорит о том, что спорный товар был куплен у официального представителя. Он настаивает, что согласие или разрешение не требуется, если товар был введен в оборот на территории России самим правообладателем.Заседание по делу назначено на 7 октября.