Бывший мэр Задонска Владимир Калугин и бывший подполковник спецслужб Максим Салманов осуждены гарнизонным судом
Бывший мэр Задонска Владимир Калугин и бывший подполковник спецслужб Максим Салманов осуждены гарнизонным судом
В России
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сегодня, 14:53
Запуск цифрового рубля в крупнейших банках стартовал с перебоями
В ряде кредитных организаций, например — в Альфа банке — процесс оформления счета затягивался на этапе проверки данных через «Госуслуги»: вместо ожидаемых пяти минут процедура занимала более получаса. В других кредитных организациях, в том числе — в Сбере, найти кнопку для запуска сервиса оказалось непросто, для этого нужно провалиться в несколько меню. А у ряда игроков, в частности, в Озон банке и Райффайзенбанке, сервис на момент старта оказался недоступен или выдавал технические ошибки, в других приложениях нужную кнопку пришлось искать в самом низу меню.
В ЦБ сообщили «Известиям», что знают о возникающих неудобствах и совместно с участниками рынка работают над оперативным устранением проблем.
С 1 сентября 2026 года 22 банка из числа значимых платежных организаций на рынке финансовых услуг обязаны предоставить клиентам доступ к открытию счета в цифровых рублях на платформе ЦБ, а также к переводу средств и оплате с помощью третьей формы нацвалюты. Для других игроков такая обязанность наступит позже.
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