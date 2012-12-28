Погибших при атаке БПЛА 55-летнего мужчину и его 13-летнего внука похоронили на Ново-Ссёлковском кладбище
Общество
111
24 минуты назад
Проблемные серии вакцины «Мультикан-8» в липецкие ветклиники не поступали
Клиники прививают животных с помощью других вакцин.
Начальник ОГБУ «Липецкая городская станция по борьбе с болезнями животных» Владимир Завьялов пояснил GOROD48, что вакцина «Мультикан-8» серий № 20 и 21 в Липецкую область не поступала. После того, как появилась негативная информация о вакцине из этих серий, ее перестали закупать вовсе. Сейчас владельцам собак предлагают препарат «Астерион», а также бесплатную вакцину «Рабикан» от бешенства.
Напомним, использование вакцины «Мультикан-8» двух серий связывают с гибелью нескольких десятков собак в разных регионах страны. Использование вакцины этих серий приостановлено, она отозвана из оборота, проводится проверка качества препарата и условия его производства. Окончательных результатов расследования еще нет.
«Мультикан-8» —комплексная вакцина для собак, одна из самых распространенных на российском рынке. Ее используют для профилактики восьми (отсюда и цифра в названии) опасных заболеваний: чумки, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, аденовирусных инфекций, лептоспироза и бешенства.
Несмотря на то, что липецкие ветеринары, с которыми поговорил GOROD48, негативных случаев использования вакцины «Мультикан-8» не зафиксировали, владельцы собак стали настороженно относиться к препарату. В одной из клиник подсчитали, что примерно 25% владельцев собак отказались ставить своим питомцам «Мулитикан-8», просят использовать другие вакцины.
— Ни в коем случае нельзя отказываться от вакцинации. Она не только и не столько забота здоровье животных, сколько забота о здоровье человека. Ведь бешенство человеку передается от животных, — предупредил начальник ОГБУ «Липецкая городская станция по борьбе с болезнями животных» Владимир Завьялов.
Владимир Завьялов напомнил, что несколько лет назад в Липецке было два смертельных случая бешенства. В Ельце умерла 15-летняя девочка, которая получила в подарок на день рождения зараженного щенка, а в Данкове умер 49-летний мужчина, которого укусила кошка.
0
1
1
0
0
Комментарии