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24 минуты назад

Проблемные серии вакцины «Мультикан-8» в липецкие ветклиники не поступали

Клиники прививают животных с помощью других вакцин.

В липецких ветклиниках данных о том, что какая-то собака пострадала после того, как получила вакцину «Мультикан-8» серий 20 и 21, нет. Сразу в нескольких из них GOROD48 рассказали, что или не получали вакцину проблемных серий, или вообще не используют «Мультикан-8».

Начальник ОГБУ «Липецкая городская станция по борьбе с болезнями животных» Владимир Завьялов пояснил GOROD48, что вакцина «Мультикан-8» серий № 20 и 21 в Липецкую область не поступала. После того, как появилась негативная информация о вакцине из этих серий, ее перестали закупать вовсе. Сейчас владельцам собак предлагают препарат «Астерион», а также бесплатную вакцину «Рабикан» от бешенства.

Напомним, использование вакцины «Мультикан-8» двух серий связывают с гибелью нескольких десятков собак в разных регионах страны. Использование вакцины этих серий приостановлено, она отозвана из оборота, проводится проверка качества препарата и условия его производства. Окончательных результатов расследования еще нет.

«Мультикан-8» —комплексная вакцина для собак, одна из самых распространенных на российском рынке. Ее используют для профилактики восьми (отсюда и цифра в названии) опасных заболеваний: чумки, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, аденовирусных инфекций, лептоспироза и бешенства.

Несмотря на то, что липецкие ветеринары, с которыми поговорил GOROD48, негативных случаев использования вакцины «Мультикан-8» не зафиксировали, владельцы собак стали настороженно относиться к препарату. В одной из клиник подсчитали, что примерно 25% владельцев собак отказались ставить своим питомцам «Мулитикан-8», просят использовать другие вакцины.

— Ни в коем случае нельзя отказываться от вакцинации. Она не только и не столько забота здоровье животных, сколько забота о здоровье человека. Ведь бешенство человеку передается от животных, — предупредил начальник ОГБУ «Липецкая городская станция по борьбе с болезнями животных» Владимир Завьялов.

Владимир Завьялов напомнил, что несколько лет назад в Липецке было два смертельных случая бешенства. В Ельце умерла 15-летняя девочка, которая получила в подарок на день рождения зараженного щенка, а в Данкове умер 49-летний мужчина, которого укусила кошка.
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