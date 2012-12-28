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сегодня, 07:49
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В Липецкой области отменен желтый уровень

Желтый уровень воздушной угрозы в Липецкой области, введенный в 00:20 отменен.
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