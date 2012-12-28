Водитель автобуса попал под колеса своего же транспортного средства на улице Ферроспалвной
Жители новых микрорайонов Липецка смогут попасть на трамвае на Левый берег, к центральному рынку и парку Победы
61-летняя жительница Чаплыгина хотела подзаработать и отправила мошенникам 600 000 рублей
Многодетный отец погиб на СВО в составе добровольческого формирования: отстаивать право на выплаты пришлось в суде
Женщина отправила знакомой оскорбления и фотографии её детей, на которые были нанесены ритуальные символы
Мэрия выделила 39,3 млн рублей на проекты организации дорожного движения на 149 улицах Липецка
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В Липецкой области отменен желтый уровень
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