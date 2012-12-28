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Происшествия
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33 минуты назад
В Липецкой области ночью действовал красный уровень воздушной опасности
Желтый уровень не отменен до сих пор.
Красный уровень для округов отменен 04:21.
Желтый уровень продолжает действовать для всего региона.
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