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В Липецкой области ночью действовал красный уровень воздушной опасности
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Происшествия
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33 минуты назад

В Липецкой области ночью действовал красный уровень воздушной опасности

Желтый уровень не отменен до сих пор.

Сегодня ночью вводились, сначала желтый уровень воздушной опасности, затем красный для города Елец, Елецкого, Долгоруковского, Становлянского , Измалковского округов.

Красный уровень для округов отменен 04:21.

Желтый уровень продолжает действовать для всего региона.
БПЛА
воздушная тревога
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