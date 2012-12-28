Незаконная рыбалка обошлась ельчанину почти в 90 000 рублей

Он поймал 70 особей окуня, карася, щуки, плотвы, шемая, подуста, пескаря, густера и жереха.

Суд обязал 43-летнего ельчанина возместить ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам России незаконной добычей рыбы в реке Быстрая Сосна. С рыбака взыскали прочти 90 000 рублей.По данным пресс-службы областной прокуратуры, во время нереста мужчина ловил рыбу с помощью запрещенного орудия лова — верши. Всего он поймал 70 особей окуня, карася, щуки, плотвы, шемая, подуста, пескаря, густера и жереха.Также в отношении рыбака ОМВД России по Ельцу возбуждено уголовное дело по части первой статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».