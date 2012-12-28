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Происшествия
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сегодня, 11:38
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Незаконная рыбалка обошлась ельчанину почти в 90 000 рублей
Он поймал 70 особей окуня, карася, щуки, плотвы, шемая, подуста, пескаря, густера и жереха.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, во время нереста мужчина ловил рыбу с помощью запрещенного орудия лова — верши. Всего он поймал 70 особей окуня, карася, щуки, плотвы, шемая, подуста, пескаря, густера и жереха.
Также в отношении рыбака ОМВД России по Ельцу возбуждено уголовное дело по части первой статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».
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