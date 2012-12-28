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Общество
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сегодня, 11:58
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Работа каскада фонтанов на Петровском спуске временно приостановлена
Каскад не будет работать два дня из-за ремонтных работ.
Ремонтные работы уже ведутся.
Фонтаны не будут работать два дня.
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