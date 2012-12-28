Водитель автобуса попал под колеса своего же транспортного средства на улице Ферроспалвной
Жители новых микрорайонов Липецка смогут попасть на трамвае на Левый берег, к центральному рынку и парку Победы
ФАС во второй раз вмешалось в итоги торгов по строительству в Липецке канализационного коллектора
Общество
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сегодня, 14:43
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Изменится схема движения автобуса маршрута №308к
Он не будет заезжать на кольцо 9 микрорайона.
«Схема корректируется по результатам анализа пассажиропотока в целях сокращения интервалов движения автобусов и повышения качества обслуживания пассажиров», — сообщили в пресс-службе мэрии Липецка.
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