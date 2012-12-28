Несколько медведей по ночам заходят в закрытый для туристов поселок на Алтае

От двух до десяти медведей каждую ночь заходят в закрытый для туристов поселок Яйлю в Республике Алтай, расположенный недалеко от места, где медведь вытащил из палатки и убил туристку.