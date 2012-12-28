Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Конфликт в бане закончился травмой позвоночника: 20-летнего липчанина ждет суд
Происшествия
Усадьбу Муромцевых в селе Баловнево реализуют на аукционе
Общество
Двое парней гуляли по лесу и наткнулись на труп
Происшествия
Отметка «Поведение», новоселье после ремонта и ещё один предмет: что ждёт 123 000 липецких школьников 1 сентября
Общество
18 трактористов-машинистов из Киргизии устроились на работу по поддельным удостоверениям
Происшествия
Студентка отсудила пенсию по потере кормильца – своего отца
Общество
Насмерть сбивший 13-летнего мальчика на улице Космонавтов водитель получил год колонии-поселения
Происшествия
Сегодня в Липецке: квесты по поиску бензина, липчане заметно секвестировали планы на отпуск
Общество
Липецкая вечЁрка: автобус врезался в столб, с автоиспектора сняли обвинения и что там в очередях за бензином
Общество
Четырехполоску на елецкой трассе сузят до двух полос у въезда в Липецк
Общество
Читать все
Двое парней гуляли по лесу и наткнулись на труп
Происшествия
В Ельце 15-летний подросток перевернулся на угнанном автомобиле
Происшествия
Ограничение на посещение лесов продлено до 13 сентября
Общество
«Дом топит уже месяц»: хозяйство липчанина заливает водой
Общество
47-летнего липчанина задержали с 36 пробирками с наркотиками
Происшествия
Пассажир забыл в такси телефон, а водитель его присвоил: с нанявшего его предпринимателя взыскали 70 000 рублей
Происшествия
В Липецке за 10 лет стало вдвое больше детей с ожирением
Общество
В Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опасности
Происшествия
В ДТП на дороге «Орел-Тамбов» в Задонском округе пострадал водитель «ВАЗа»
Происшествия
22-летний ельчанин выпал с десятого этажа
Происшествия
Читать все
В России
41
46 минут назад

Несколько медведей по ночам заходят в закрытый для туристов поселок на Алтае

От двух до десяти медведей каждую ночь заходят в закрытый для туристов поселок Яйлю в Республике Алтай, расположенный недалеко от места, где медведь вытащил из палатки и убил туристку.

Около 30 медведей пришли в знаменитые и популярные у туристов яблоневые сады в селе Яйлю в Республике Алтай. Как сообщили в Алтайском биосферном заповеднике, каждую ночь на территории села могут находиться до 10 медведей.

Село Яйлю находится на берегу Телецкого озера на территории Алтайского биосферного заповедника. Оно расположено недалеко от села Артыбаш, где 19 августа медведь напал на палатку, утащил 29-летнюю туристку из Новосибирска в лес и убил, — передает ТАСС.

«В Яйлю есть сады, о которых все знают. Можно сказать, что Яйлю — сердце медвежьего края. И в этом году, как и в 2008 году, медведи пришли в Яйлинские сады, поскольку в этом году нет урожая кедрового ореха и других дикорастущих в тайге. Сейчас, по подсчетам наших специалистов, в Яйлинских садах находится около 30 медведей», — сообщил директор заповедника Игорь Калмыков.

Как сообщил ведущий научный сотрудник заповедника Юрий Калинкин, мониторинг за селом ведется с помощью БПЛА, за хищниками наблюдают и в ночное время. В данный момент агрессивного поведения зверей по отношению к человеку в Яйлю не было зафиксировано.

«Так, в основном они ведут себя мирно. Некоторые пытаются гонять лошадей и коров, но как-то ненавязчиво. <…> Где-то с 6 августа медведи начали заходить во дворы поселка. И с тех пор регулярно, практически каждую ночь, от двух до 10 медведей заходят на территорию села», — сказал Калинкин.
медведи
туризм
Алтай
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить