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В России
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46 минут назад
Несколько медведей по ночам заходят в закрытый для туристов поселок на Алтае
От двух до десяти медведей каждую ночь заходят в закрытый для туристов поселок Яйлю в Республике Алтай, расположенный недалеко от места, где медведь вытащил из палатки и убил туристку.
Село Яйлю находится на берегу Телецкого озера на территории Алтайского биосферного заповедника. Оно расположено недалеко от села Артыбаш, где 19 августа медведь напал на палатку, утащил 29-летнюю туристку из Новосибирска в лес и убил, — передает ТАСС.
«В Яйлю есть сады, о которых все знают. Можно сказать, что Яйлю — сердце медвежьего края. И в этом году, как и в 2008 году, медведи пришли в Яйлинские сады, поскольку в этом году нет урожая кедрового ореха и других дикорастущих в тайге. Сейчас, по подсчетам наших специалистов, в Яйлинских садах находится около 30 медведей», — сообщил директор заповедника Игорь Калмыков.
Как сообщил ведущий научный сотрудник заповедника Юрий Калинкин, мониторинг за селом ведется с помощью БПЛА, за хищниками наблюдают и в ночное время. В данный момент агрессивного поведения зверей по отношению к человеку в Яйлю не было зафиксировано.
«Так, в основном они ведут себя мирно. Некоторые пытаются гонять лошадей и коров, но как-то ненавязчиво. <…> Где-то с 6 августа медведи начали заходить во дворы поселка. И с тех пор регулярно, практически каждую ночь, от двух до 10 медведей заходят на территорию села», — сказал Калинкин.
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