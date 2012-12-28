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Происшествия
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59 минут назад
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Фермер получил год колонии за махинации с грантом почти на два миллиона
Деньги придётся вернуть.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, ещё четыре года назад — в июне 2022 года мужчина получил из областного бюджета грант в размере более 1,9 миллиона рублей на развитие семейного фермерского хозяйства — выращивание крупного рогатого скота. Но он заключил фиктивные договоры на покупку скота со своей матерью, главой крестьянско-фермерского хозяйства, а также приобрел сельскохозяйственную технику, которую лично не использовал. А для отчётности в министерство сельского хозяйства предприниматель предоставил подложные документы о выполненных работах и якобы понесенных затратах, а деньги использовал в личных целях.
Уголовное дело расследовало ФСБ. Судом также удовлетворен гражданский иск регионального министерства сельского хозяйства о взыскании с осужденного суммы причиненного ущерба.
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