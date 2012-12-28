Фермер получил год колонии за махинации с грантом почти на два миллиона

Деньги придётся вернуть.

В Липецке предприниматель получил год колонии общего режима за мошенничество с грантом на сумму более 1,9 миллиона рублей (по части четвёртой статьи 159 УК РФ).Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, ещё четыре года назад — в июне 2022 года мужчина получил из областного бюджета грант в размере более 1,9 миллиона рублей на развитие семейного фермерского хозяйства — выращивание крупного рогатого скота. Но он заключил фиктивные договоры на покупку скота со своей матерью, главой крестьянско-фермерского хозяйства, а также приобрел сельскохозяйственную технику, которую лично не использовал. А для отчётности в министерство сельского хозяйства предприниматель предоставил подложные документы о выполненных работах и якобы понесенных затратах, а деньги использовал в личных целях.Уголовное дело расследовало ФСБ. Судом также удовлетворен гражданский иск регионального министерства сельского хозяйства о взыскании с осужденного суммы причиненного ущерба.