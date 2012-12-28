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61-летний бомж получил 10,5 лет колонии особого режима за убийство приютившего его инвалида-колясочника
Происшествия
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25 минут назад
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61-летний бомж получил 10,5 лет колонии особого режима за убийство приютившего его инвалида-колясочника
Распитие спиртного закончилось смертельной поножовщиной.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 8 апреля 2026 года во время распития спиртного в квартире на улице Советской в Ельце 61-летний мужчина нанёс инвалиду смертельный удар ножом в сердце. Потерпевший скончался на месте. Подсудимый признал вину частично, отрицая наличие умысла на убийство.
«Ранее мужчина уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшее его смерть», — добавляют в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
Дело расследовал СО по городу Елец СУ СК России по Липецкой области.
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