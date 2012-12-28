Отметка «Поведение», новоселье после ремонта и ещё один предмет: что ждёт 123 000 липецких школьников 1 сентября
18 трактористов-машинистов из Киргизии устроились на работу по поддельным удостоверениям
Происшествия
1155
сегодня, 11:44
16
Насмерть сбивший 13-летнего мальчика на улице Космонавтов водитель получил год колонии-поселения
Также он лишён водительских прав на три года.
Напомним, это резонансное ДТП произошло около восьми утра, когда шестиклассник шёл в школу.
С учетом мнения гособвинителя по части третьей статьи 264 УК РФ за нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности гибель человека, суд назначил виновному год лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на срок три года.
«В суде установлено, что 21-летний водитель, управляя технически исправным автомобилем «Форд Фокус», двигался по улице Космонавтов с превышением максимально разрешенной скорости движения — около 80 км/ч. В нарушение правил дорожного движения при включении запрещающего движение красного сигнала светофора водитель въехал на пешеходный переход и сбил 13-летнего мальчика, который переходил дорогу. Причиной смерти ребёнка стала тупая сочетанная травма», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
13
1
28
0
1
Комментарии (16)