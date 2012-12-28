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1155
сегодня, 11:44
16

Насмерть сбивший 13-летнего мальчика на улице Космонавтов водитель получил год колонии-поселения

Также он лишён водительских прав на три года.

В Липецке вынесен приговор 21-летнему водителю автомобиля «Форд Фокус», утром 13 апреля этого года насмерть сбившему 13-летнего мальчика на пешеходном переходе напротив дома №5 по улице Космонавтов. Обвинение поддерживала прокуратура Советского района.

Напомним, это резонансное ДТП произошло около восьми утра, когда шестиклассник шёл в школу.

С учетом мнения гособвинителя по части третьей статьи 264 УК РФ за нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности гибель человека, суд назначил виновному год лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на срок три года.

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«В суде установлено, что 21-летний водитель, управляя технически исправным автомобилем «Форд Фокус», двигался по улице Космонавтов с превышением максимально разрешенной скорости движения — около 80 км/ч. В нарушение правил дорожного движения при включении запрещающего движение красного сигнала светофора водитель въехал на пешеходный переход и сбил 13-летнего мальчика, который переходил дорогу. Причиной смерти ребёнка стала тупая сочетанная травма», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
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Комментарии (16)

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Как гость
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Сначала новые
СТЫД ПОЗОР
34 минуты назад
Вот оно КРИВОСУДИЕ во всей красе. Что называется - ОТМАЗАЛИ!!!!! ПОЗОРИЩЕ!!!!
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Возможно
37 минут назад
заплатил родителям и те согласились на примирение. Но всё равно год в колонии-поселении это насмешка над человеческой жизнью
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Екатерина
39 минут назад
Видать у судьи нет детей...
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три
56 минут назад
за мешок с картошкой. Картошка ценней человеческой жизни
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Empty
сегодня, 12:07
Всего гол в колонии более мягком режима? Вы гоните ?
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Мила
сегодня, 12:05
Вот как наш гуманный суд ценит жизни людей! Очень хочется, чтобы данный водитель встретился этим судьям...когда они будут переходить дорогу.
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Вася
сегодня, 12:03
1 год ну здорово чё ещё сказать
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Александр
сегодня, 12:03
Немного посидит и можно дальше гонять. Жизнь ребенка ничего не стоит, такой у нас уголовный кодекс. Позорище!
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Гость
сегодня, 12:02
Где справедливость в этом мире??? Ребёнка нет!!! А убийце год поселения!!!?
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1
сегодня, 11:59
Кошмар! Просто нет слов, и если с этим согласятся его родители, то это будет что то.
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