Подросток пытался украсть из магазина товары на 5,2 тысячи рублей

На восемь месяцев юноша попал под надзор специализированного органа.

Суд прекратил уголовное дело о покушении на кражу в отношении 16-летнего подростка, но к нему применены принудительные воспитательные меры.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в декабре прошлого года 16-летний подросток пытался вынести из гипермаркета без оплаты в кармане куртки товары на 5,2 тысячи рублей. Но его действия были пресечены сотрудником службы безопасности.Теперь на 8 месяцев для подростка установлен ряд ограничений: он попал под надзор специализированного государственного органа по надзору за несовершеннолетними, с 22 часов до 6 часов он не может появляться вне дома без родителей, ему запрещён выезд за пределы Липецкой области без разрешения специализированного органа, на юношу возложена обязанность по посещению места учебы.