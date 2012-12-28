Сегодня в Липецке: молебен за учащихся, ярые сторонники курортных романов и, конечно – бензин
Две пенсионерки нашли на дороге кошелёк с 61 750 рублями и стали фигурантками дела о краже
Происшествия
374
сегодня, 12:20
3
Подросток пытался украсть из магазина товары на 5,2 тысячи рублей
На восемь месяцев юноша попал под надзор специализированного органа.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в декабре прошлого года 16-летний подросток пытался вынести из гипермаркета без оплаты в кармане куртки товары на 5,2 тысячи рублей. Но его действия были пресечены сотрудником службы безопасности.
Теперь на 8 месяцев для подростка установлен ряд ограничений: он попал под надзор специализированного государственного органа по надзору за несовершеннолетними, с 22 часов до 6 часов он не может появляться вне дома без родителей, ему запрещён выезд за пределы Липецкой области без разрешения специализированного органа, на юношу возложена обязанность по посещению места учебы.
0
0
1
0
2
Комментарии (3)