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Неделя 48
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Погода в Липецке
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На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
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Общество
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Происшествия
1353
вчера, 09:00
13

Ельчанин оплатил аренду квартиры за счёт собутыльника

«Гонец за пивом» обчистил жертву почти на полмиллиона.

56-летний житель Ельца лишился 477 тысяч рублей после того, как доверил свою банковскую карту случайному знакомому.

Как сообщили в УМВД РФ по Липецкой области, ельчанин познакомился с 23-летним парнем, вместе они расписали спиртные напитки и в какой-то момент жертве показалось, что собутыльник – лучший друг. Мужчина передал товарищу по застолью две свои банковские карты, но немного «перестраховался»: назвал пин-код только от одной.

В дальнейшем выяснилось, что пин-коды оказались одинаковыми у обеих карточек – дебетовой и кредитной, несколько дней собутыльник жертвы жил, как граф Монте-Кристо и ни в чём себе не отказывал: выводил наличность, оплачивал покупки в магазинах и даже оплатил аренду квартиры. Только увидев масштаб списания средств, жертва обратилась в полицию.

Против любителя лёгкой поживы возбуждено уголовного дело по части 3 статьи «158 УК РФ «Кража с банковского счета, совершенная в крупном размере», по которой ему грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемого отправили под подписку о невыезде.
Кража
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
Бабка Первая
вчера, 15:05
Они нашли друг друга. Или два сапога - пара.
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Саахов
вчера, 12:05
они расписали спиртные напитки
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Мимо проходила
вчера, 11:51
А лучше вообще не пить. При тебе останутся деньги, здоровье, жизнь и свобода.
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Ну
вчера, 13:51
Если только жизнь, т. к. остального уже нет, его забрали...
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Мимо проходила
вчера, 17:08
Если только жизнь, т. к. остального уже нет, его забрали... Кто забрал? Здоровье нужно беречь, а деньги самому заработать.
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*
вчера, 11:51
Вино те кто непьёт. Или физически больные или больные психически. Что бы не наломать дров. Типа кагда выпью крышу сносит . А пить в одиночку это патология алкоголизма последней стадии.
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Гость
вчера, 12:36
Алкоголь как бы яд особенно в количестве
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Нонка
вчера, 10:06
Что такое мужская дружба при наличии алкоголя -пляска по цементу как два пингвина
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Елец
вчера, 09:46
Водка сближает.
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Пьянство
вчера, 09:39
Ведёт к слабоумию.Отдал сразу все карты...
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Да уж
вчера, 09:32
Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей! С каждого по две карты взял, и можно всю оставшуюся жизнь отдыхать где-нибудь на островах!
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Вывод
вчера, 09:11
Пить надо в одиночку,больше достанется и деньги будут целы.
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Александр Н.
вчера, 09:10
Не пей с кем попало,а лучше вообще не пей.
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