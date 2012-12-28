Ельчанин оплатил аренду квартиры за счёт собутыльника

«Гонец за пивом» обчистил жертву почти на полмиллиона.

56-летний житель Ельца лишился 477 тысяч рублей после того, как доверил свою банковскую карту случайному знакомому.Как сообщили в УМВД РФ по Липецкой области, ельчанин познакомился с 23-летним парнем, вместе они расписали спиртные напитки и в какой-то момент жертве показалось, что собутыльник – лучший друг. Мужчина передал товарищу по застолью две свои банковские карты, но немного «перестраховался»: назвал пин-код только от одной.В дальнейшем выяснилось, что пин-коды оказались одинаковыми у обеих карточек – дебетовой и кредитной, несколько дней собутыльник жертвы жил, как граф Монте-Кристо и ни в чём себе не отказывал: выводил наличность, оплачивал покупки в магазинах и даже оплатил аренду квартиры. Только увидев масштаб списания средств, жертва обратилась в полицию.Против любителя лёгкой поживы возбуждено уголовного дело по части 3 статьи «158 УК РФ «Кража с банковского счета, совершенная в крупном размере», по которой ему грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемого отправили под подписку о невыезде.