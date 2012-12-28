Происшествия
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вчера, 09:00
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Ельчанин оплатил аренду квартиры за счёт собутыльника
«Гонец за пивом» обчистил жертву почти на полмиллиона.
Как сообщили в УМВД РФ по Липецкой области, ельчанин познакомился с 23-летним парнем, вместе они расписали спиртные напитки и в какой-то момент жертве показалось, что собутыльник – лучший друг. Мужчина передал товарищу по застолью две свои банковские карты, но немного «перестраховался»: назвал пин-код только от одной.
В дальнейшем выяснилось, что пин-коды оказались одинаковыми у обеих карточек – дебетовой и кредитной, несколько дней собутыльник жертвы жил, как граф Монте-Кристо и ни в чём себе не отказывал: выводил наличность, оплачивал покупки в магазинах и даже оплатил аренду квартиры. Только увидев масштаб списания средств, жертва обратилась в полицию.
Против любителя лёгкой поживы возбуждено уголовного дело по части 3 статьи «158 УК РФ «Кража с банковского счета, совершенная в крупном размере», по которой ему грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемого отправили под подписку о невыезде.
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