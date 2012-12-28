Сегодня в Липецке: чайная церемония на Зелёном острове, липецкое кумовство – нет, не слышали
Сегодня в Липецке: чайная церемония на Зелёном острове, липецкое кумовство – нет, не слышали
Происшествия
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42 минуты назад
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35-летняя липчанка три дня была инвестором и отправила мошенникам 400 000 рублей
А 54-летний мужчина перевёл деньги на «безопасный счёт».
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 35-летняя липчанка три дня чувствовала себя настоящим инвестором и отправила своим кураторам 400 000 рублей. А потом одумалась и пришла в полицию.
54-летний липчанин два дня — 16 и 17 июля общался с телефонными разводилами, которые убедили его перевести на «безопасный счёт» 462 000 рублей.
А 44-летняя жительница Задонска была обманута по распространённой схеме с продлением договора на оказание услуг связи — она лишилась 60 000 рублей.
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