35-летняя липчанка три дня была инвестором и отправила мошенникам 400 000 рублей

А 54-летний мужчина перевёл деньги на «безопасный счёт».

20 июля в полицию в Липецкой области обратились три жертвы дистанционных мошенников: двое липчан и жительница Задонска.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 35-летняя липчанка три дня чувствовала себя настоящим инвестором и отправила своим кураторам 400 000 рублей. А потом одумалась и пришла в полицию.54-летний липчанин два дня — 16 и 17 июля общался с телефонными разводилами, которые убедили его перевести на «безопасный счёт» 462 000 рублей.А 44-летняя жительница Задонска была обманута по распространённой схеме с продлением договора на оказание услуг связи — она лишилась 60 000 рублей.