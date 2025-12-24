Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Водитель «Лексуса» разогнался до 140 км/ч и разбил две машины
Происшествия
В центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
26-летняя девушка пострадала в перевернувшемся автомобиле «Омода»
Происшествия
Красный уровень введен во всей области
Происшествия
«У нашей поликлиники инвалиды до конца переломают руки и ноги!»
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
22-летний грязинец вёл в соцсети посвящённую самоубийствам группу
Происшествия
Жильцов горевшей в Грязях квартиры эвакуировали — погибли их соседки сверху
Происшествия
На выполнение наказов избирателей в бюджете Липецка на 2026 год нет ни копейки
Общество
Мороз продержится в Липецкой области лишь день
Погода в Липецке
Читать все
При минус 18 градусах на площади Героев укладывают облицовку мемориала
Общество
«Подозреваю, что стала жертвой какой-то мошеннической схемы»
Общество
Из-за морозов утром на маршруты в Липецке не вышли 15 автобусов
Общество
По гибели женщин в Грязях возбуждено уголовное дело: причиной пожара могла стать электрогирлянда
Происшествия
Оторвавшийся катетер попал в сердце 48-летнего мужчины
Здоровье
Два газовых баллона вынесли пожарные из горящей квартиры в Лебедяни
Происшествия
Жильцов горевшей в Грязях квартиры эвакуировали — погибли их соседки сверху
Происшествия
С ельчанина взыскали за газ более 90 тысяч рублей
Общество
50-летний водитель «Лады» пострадал в ДТП на улице Меркулова
Происшествия
Липчанин снял цветущую розу в декабрьском снегу
Общество
Читать все
Общество
821
сегодня, 12:18
17

При минус 18 градусах на площади Героев укладывают облицовку мемориала

Строители говорят, что льют в клей незамерзайку.

Закончить благоустройство мемориала воинской славы на площади Героев предприниматель Владимир Пальчиков должен был в этот понедельник, 22 декабря. Но работы тут кипят даже при 18 градусах мороза. Более того, строители укладывают тяжелые каменные элементы облицовки на бетонно-клеевой раствор. «Мы в него незамерзайку льем!» — объясняют GOROD48 технологию мокрых работ строители. Возможно, шутят.

5359649303560916180.jpg+2025-12-24-11.53.35+niz.jpg

5359649303560916210.jpg+2025-12-24-11.53.04+niz.jpg

5359649303560916178.jpg+2025-12-24-11.53.35+niz.jpg

Работ тут, кажется, еще немало. Особенно на левой стороне мемориала, посвященной воинам-интернационалистам. Там нужно уложить много плитки — как под ноги, так и на навесные системы. Для прогрева гранитных плит рабочие используют даже газовые горелки.

5359649303560916169.jpg+2025-12-24-11.53.35+niz.jpg

5359649303560916168.jpg+2025-12-24-11.53.35+niz.jpg

5359649303560916174.jpg+2025-12-24-11.53.35+niz.jpg

5359649303560916170.jpg+2025-12-24-11.53.04+niz.jpg

5359649303560916172.jpg+2025-12-24-11.53.35+niz.jpg

Памятная стела в центре комплекса только-только оделась в гранит. Но и здесь еще нужно закрепить большое количество новых элементов.

5359649303560916208.jpg+2025-12-24-11.53.35+niz.jpg

5359649303560916209.jpg+2025-12-24-11.53.04+niz.jpg

5359649303560916207.jpg+2025-12-24-11.53.35+niz.jpg

— Подрядчик не выполнил вовремя контракт. Но глава города требует сдать монумент к концу года. Исполнитель работ пообещал уйти с объекта в следующий понедельник, — сообщили GOROD48 в управлении главного смотрителя.

В управлении говорят, что в начале весны еще раз проверят качество работ подрядчика и, если это будет необходимо, заставят его устранить брак и недоделки.

5359649303560916206.jpg+2025-12-24-11.53.04+niz.jpg

5359649303560916204.jpg+2025-12-24-11.53.04+niz.jpg

5359649303560916205.jpg+2025-12-24-11.53.04+niz.jpg

правая сторона мемориала готова полностью — на ней непривычно ярко выглядят очищенные от окислов бронзовые элементы

Кстати, в конце прошлой недели заказчик определился с подрядчиком на выполнение ряда дополнительных работ. Им стал тот же предприниматель Владимир Пальчиков, который и реконструирует мемориал. За гидроизоляцию он получит 6,7 млн рублей (за этот лот боролся еще один потенциальный подрядчик и непонятно что было бы, если бы он победил, ведь эти работы уже сделаны), за ремонт стелы и медных барельефов — без двух тысяч 10 миллионов, за благоустройство территории комплекса — 8,8 миллиона. Заметим, что за систему полива, не предусмотренную изначальным контрактом с предпринимателем Пальчиковым, мэрия уже заплатила 3 792 217 рублей.

Таким образом ремонт мемориала подорожал с начальных 112,4 млн рублей до 142 миллионов. И это уже далеко не первая история с подрядчиками мэрии, когда они выигрывают контракты с понижением начальной цены, а позже получают за счет дополнительных работ значительные суммы из бюджета, которые перекрывают ту самую сложившуюся на торгах экономию.

5359649303560916173.jpg+2025-12-24-11.53.35+niz.jpg
площадь Героев
благоустройство
1
1
5
1
8

Комментарии (17)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
7 минут назад
Гениально.....!!!
Ответить
vlad
19 минут назад
Хотели, как лучше, а получилось - как всегда.
Ответить
Липчанка
36 минут назад
Какой тяжелый труд! Уважаю рабочих!
Ответить
А лександр
38 минут назад
Сейчас самая популярная статья в расходах - дополнительные работы, там потом скажут какой "клей на какой основе" и сколько это стоит....
Ответить
Гость
40 минут назад
Что за тяп-ляп??? Ждали морозов? Изуродовали площадь Героев.
Ответить
ОРЗ
48 минут назад
третий день из носа сопли ручьем идут. насобираю ведерко принесу, прочнее будет
Ответить
Владимир
53 минуты назад
Со всего города настоящий гранит сняли а тут одно название от гранита. Выглядит все пластмассово
Ответить
!
56 минут назад
Может строители и шутят. Но, похоже, дополнительные работы весной потребуются еще. И не шуточные.
Ответить
ГОСТЬ53
59 минут назад
Как в мультике : И так сойдет!
Ответить
Главное
сегодня, 12:43
скотча китайского не жалеть.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить