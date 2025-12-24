При минус 18 градусах на площади Героев укладывают облицовку мемориала

Строители говорят, что льют в клей незамерзайку.

Закончить благоустройство мемориала воинской славы на площади Героев предприниматель Владимир Пальчиков должен был в этот понедельник, 22 декабря. Но работы тут кипят даже при 18 градусах мороза. Более того, строители укладывают тяжелые каменные элементы облицовки на бетонно-клеевой раствор. «Мы в него незамерзайку льем!» — объясняют GOROD48 технологию мокрых работ строители. Возможно, шутят.Работ тут, кажется, еще немало. Особенно на левой стороне мемориала, посвященной воинам-интернационалистам. Там нужно уложить много плитки — как под ноги, так и на навесные системы. Для прогрева гранитных плит рабочие используют даже газовые горелки.Памятная стела в центре комплекса только-только оделась в гранит. Но и здесь еще нужно закрепить большое количество новых элементов.— Подрядчик не выполнил вовремя контракт. Но глава города требует сдать монумент к концу года. Исполнитель работ пообещал уйти с объекта в следующий понедельник, — сообщили GOROD48 в управлении главного смотрителя.В управлении говорят, что в начале весны еще раз проверят качество работ подрядчика и, если это будет необходимо, заставят его устранить брак и недоделки.Кстати, в конце прошлой недели заказчик определился с подрядчиком на выполнение ряда дополнительных работ. Им стал тот же предприниматель Владимир Пальчиков, который и реконструирует мемориал. За гидроизоляцию он получит 6,7 млн рублей (за этот лот боролся еще один потенциальный подрядчик и непонятно что было бы, если бы он победил, ведь эти работы уже сделаны), за ремонт стелы и медных барельефов — без двух тысяч 10 миллионов, за благоустройство территории комплекса — 8,8 миллиона. Заметим, что за систему полива, не предусмотренную изначальным контрактом с предпринимателем Пальчиковым, мэрия уже заплатила 3 792 217 рублей.Таким образом ремонт мемориала подорожал с начальных 112,4 млн рублей до 142 миллионов. И это уже далеко не первая история с подрядчиками мэрии, когда они выигрывают контракты с понижением начальной цены, а позже получают за счет дополнительных работ значительные суммы из бюджета, которые перекрывают ту самую сложившуюся на торгах экономию.