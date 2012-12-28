Фонд «Милосердие» вошел в тройку лучших благотворительных организаций России

Агентство RAEX опубликовало четвертый рейтинг благотворительных НКО по уровню партнерского потенциала. В условиях жесткого отбора благотворительный фонд «Милосердие» показал отличную динамику и занял 3-е место в итоговом рейтинге (+3 позиции к уровню 2024 года).

По сравнению с исследованием 2024 года, конкуренция значительно выросла, а общее число участников рейтинга корпоративных и частных фондов пополнилось 28 новыми организациями.

Всего в рейтинги 2026 года вошли 1024 НКО, что на 27% больше, чем в 2024 году. Рейтинг корпоративных и частных благотворительных фондов включает 213 организаций.

Методика RAEX основана на ключевых группах показателей, причем 55% итогового балла определяют три из них: информационная прозрачность, общественное признание и медиаактивность НКО.

Высокая оценка экспертов RAEX подтверждает масштаб проектов фонда, его прозрачность и безупречную репутацию в секторе корпоративной благотворительности.

О фонде:

Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» работает с 1999 года. Его представительства открыты в четырех регионах страны. Социальный партнёр Группы НЛМК, член Ассоциации грантодающих организаций «Форум Доноров».

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