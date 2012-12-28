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В России
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сегодня, 11:44
В РФ наблюдается ужесточение требований при поступлении школьников в десятый класс
В России стало значительно сложнее поступить в десятый класс.
По их словам, даже одна тройка, полученная на экзамене, может стать серьёзным препятствием для продолжения обучения в старшей школе.
Как отметила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко, число девятиклассников, выбирающих колледжи и техникумы вместо продолжения обучения в школе, ежегодно увеличивается. По оценкам экспертов, в 2026 году около 70% выпускников девятых классов продолжат образование в системе среднего профессионального образования. Годом ранее этот показатель составлял 63%.
По словам Абрамченко, обычно из пяти-шести девятых классов формируют лишь два десятых. При этом количество бюджетных мест в колледжах и техникумах ограничено, а стоимость платного обучения может достигать 150—200 тысяч рублей в год, — передает RT.
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