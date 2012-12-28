Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Бастрыкин затребовал доклад по делу о попытке отравления детей в Липецке
Происшествия
12-я крыша рухнула под тяжестью снега и наледи в Липецкой области
Происшествия
Липчанин порезал два колеса на машине соседки
Происшествия
В двух микрорайонах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Водитель при входе послал на три буквы»
Общество
Липчанин-колясочник не может попасть в поликлинику из-за заснеженного двора
Общество
В Липецкой области будет день без дождя, но с туманом
Погода в Липецке
Спуски в подземный переход у Центрального рынка ремонтировать не будут
Общество
Четыре человека пострадали в столкновении на дороге Липецк-Чаплыгин
Происшествия
Сегодня в Липецке: новое прочтение истории, липчане переходят от фальшивок к настоящим деньгам
Общество
Читать все
«Водитель при входе послал на три буквы»
Общество
Липчанин-колясочник не может попасть в поликлинику из-за заснеженного двора
Общество
Спуски в подземный переход у Центрального рынка ремонтировать не будут
Общество
Прокуратура опротестовала ремонт исторического здания в Ельце
Общество
21-летний липчанин заплатил за интим-услуги 160 000 рублей
Происшествия
С компании «Москва на Дону» взыскано 142,3 миллиона рублей за ущерб липецким рекам
Общество
Четыре человека пострадали в столкновении на дороге Липецк-Чаплыгин
Происшествия
Девушка обокрала 75-летнюю пенсионерку, пока её мать и хозяйка пили чай
Происшествия
Отравленные матерью мальчики остаются под наблюдением врачей
Происшествия
«Каждый день я видела мертвых щенков»: защитница животных рассказала о жутких условиях в липецком приюте
Общество
Читать все
Общество
523
50 минут назад
2

С компании «Москва на Дону» взыскано 142,3 миллиона рублей за ущерб липецким рекам

Во столько оценен ущерб, нанесённый рекам Дон и Воронеж.

С сельскохозяйственного предприятия по выращиванию зерновых и масличных культур — ООО «Москва на Дону» по решению суда взыскано 142,3 миллиона рублей. Также компания оштрафована на 150 000 рублей.

С иском в суд обратилась Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура.

«Предприятие в течение нескольких месяцев нелегально забирало воду для производственных нужд из рек Дон и Воронеж, не соблюдая требования к сохранению биоресурсов и среды их обитания. На основании постановления прокурора юрлицо привлечено территориальным управлением Росрыболовства к административной ответственности по части первой статьи 8.48 КоАП РФ и части второй 8.48 КоАП РФ «Несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания» и оштрафовано на 100 тысяч рублей и 50 тысяч рублей соответственно. В адрес директора организации прокуратура также внесла представление», сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Кроме того, с ООО «Москва на Дону» взыскана компенсация ущерба от утраченной рыбопродуктивности рек: с учётом судебной экспертизы этот ущерб оценен в 142,3 миллиона рублей.

ООО «Москва на Дону» работает в Липецкой области с 2006 года. Зарегистрировано предприятие в селе Конь-Колодезь Хлевенского округа.
сельское хозяйство
0
0
0
1
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
32 минуты назад
При таком отношении— закрыть производство
Ответить
Нюра
38 минут назад
Запустили козла в огород,не мое значит чужое
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить