С компании «Москва на Дону» взыскано 142,3 миллиона рублей за ущерб липецким рекам

Во столько оценен ущерб, нанесённый рекам Дон и Воронеж.

С сельскохозяйственного предприятия по выращиванию зерновых и масличных культур — ООО «Москва на Дону» по решению суда взыскано 142,3 миллиона рублей. Также компания оштрафована на 150 000 рублей.С иском в суд обратилась Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура.«Предприятие в течение нескольких месяцев нелегально забирало воду для производственных нужд из рек Дон и Воронеж, не соблюдая требования к сохранению биоресурсов и среды их обитания. На основании постановления прокурора юрлицо привлечено территориальным управлением Росрыболовства к административной ответственности по части первой статьи 8.48 КоАП РФ и части второй 8.48 КоАП РФ «Несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания» и оштрафовано на 100 тысяч рублей и 50 тысяч рублей соответственно. В адрес директора организации прокуратура также внесла представление», сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Кроме того, с ООО «Москва на Дону» взыскана компенсация ущерба от утраченной рыбопродуктивности рек: с учётом судебной экспертизы этот ущерб оценен в 142,3 миллиона рублей.ООО «Москва на Дону» работает в Липецкой области с 2006 года. Зарегистрировано предприятие в селе Конь-Колодезь Хлевенского округа.