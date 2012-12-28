Общество
618
сегодня, 13:05
5

Нам сверху видно все. Ты так и знай

На Зеленом острове смонтируют еще 15 видеокамер к уже имеющимся 129-ти.

В минувшую субботу в Липецке был торжественно открыт спортивный комплекс под открытым небом на Зеленом острове, подвод коммуникаций к которому, само его строительство и оснащение инфраструктурой обошлись бюджету в 360 миллионов рублей. Но, как выяснилось, новостройка продолжает дорожать: управление строительства мэрии разместило заказ на «предоставление доступа к телекоммуникационным услугам связи с организацией «последней мили» с использованием волоконно-оптической линии связи для подключения 15 дополнительных камер видеонаблюдения» на острове с начальной ценой контракта в 1 252 472 рублей.

Техническим заданием предусмотрено приобретение видеокамер с максимальной дальностью распознавания объектов в 39,8 метра с режимом автопереключения день/ночь. Они должны быть смонтированы на существующих опорах освещения спортобъектов на высоте не менее 4 метров. Подрядчик обязан своими силами обеспечить построение/расширение сети передачи данных от новых камер к Центрам обработки данных Единой региональной платформой видеоаналитики. Датой окончания исполнения контракта указано 31 июля.

Напомним, что осенью прошлого года «Ростелеком» установил на Зеленом острове 129 камер наблюдения на выделенные мэрией 3,5 млн рублей, которые взяли под контроль территорию площадью 180 тысяч кв. метров. К областной платформе видеоаналитики камеры привязали за 12,3 миллиона.
Комментарии (5)

13 минут назад
толстосумы для себя там всё построили и посторонним вход запрещён. Пусть ставят будку со сторожем на самом спортобъекте. Кучу бюджетных денег сэкономят. А доступ на сам остров должен быть круглосуточным. Полно тех, кто любит по ночам побегать или покататься на велосипеде
Ветеран
26 минут назад
Такое место отдыха угробили. Сразу видно, что руководство приезжее, липецкие традиции им не дороги.
Местные
56 минут назад
Лысому острову очень пойдёт колючая проволока по периметру.
сегодня, 13:29
Камеры - это хорошо! Но без будки охраны, пропускного режима и пеших патрулей на острове обойтись не представляется возможным.
Дуся
сегодня, 13:28
Зато ост. общественного транспорта не могут взять под прицел камер, лысый остров, крыльцо подъездов, баки ТБО все что угодно но не ост на которых то и дело то кражи, то вандалы.
