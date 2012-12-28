Дожди возвращаются, температура падает

Жаркие дни в Липецкой области продлились недолго.



В ближайшие сутки через территорию Липецкой области пройдет холодный атмосферный фронт, ожидаются кратковременные дожди, местами прогремят грозы. 23 июля регион окажется в малоградиентном поле, существенных осадков не ожидается, температура слегка понизится. 24 июля Липецкая область попадет под влияние фронтов циклона с юга, пройдут кратковременные дожди.Среднесуточные температуры составят: 22 июля — 20-21 градус тепла, что около климатической нормы, 23 и 24 июля — 18-19 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ночью местами туман. Ветер ночью переменный, днем западный 5-10 м/сек, при грозах порывы до 16 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +14 до +19 градусов, днем — от +23 до +28.В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха — от +15 до +17, днем — от +24 до +26 градусов.День 22 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2006 году — 6 градусов тепла.