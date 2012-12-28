Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Мощный пожар вспыхнул в промышленной зоне Липецка
Происшествия
Пожар на Передельческой: горели емкости с краской
Происшествия
Открытое пламя на улице Передельческой потушено
Происшествия
После пожара на улице Передельческой в Липецке проверяют качество воздуха
Общество
Пьяные пассажиры избили водителя рейсового автобуса
Происшествия
Сегодня в Липецке: чайная церемония на Зелёном острове, липецкое кумовство – нет, не слышали
Общество
«Дай померить»: случайный знакомый хитростью оставил липчанина без цепочки за 50 тысяч
Происшествия
На улице Кривенкова 44-летний мужчина упал с высоты 11-го этажа
Происшествия
«РВК-Липецк» раскопал крайнюю правую полосу на съезде с Петровского моста
Общество
«УАЗ» опрокинулся на дороге Грязи-Добринка: водитель в больнице
Происшествия
Читать все
Какое варенье вы любите?
Говорит Липецк
Завтра на Карьере начнут демонтаж аварийного пешеходного моста
Общество
«РВК-Липецк» раскопал крайнюю правую полосу на съезде с Петровского моста
Общество
40-летний житель Липецкого округа взял в кредит 2,6 миллиона рублей и отправил мошенникам
Происшествия
В июне дорожали куры и сахар, дешевели яйца
Экономика
Пьяный чаплыгинец угнал машину у бывшей жены
Происшествия
На улице Кривенкова 44-летний мужчина упал с высоты 11-го этажа
Происшествия
«Ладу» занесло на снегу и она сбила пешехода: спустя больше чем полтора года дело ушло в суд
Происшествия
От клещей пострадал 3901 человек, каждый четвёртый клещ — заразен
Здоровье
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Погода в Липецке
520
сегодня, 17:00
1

Дожди возвращаются, температура падает

Жаркие дни в Липецкой области продлились недолго.

В ближайшие сутки через территорию Липецкой области пройдет холодный атмосферный фронт, ожидаются кратковременные дожди, местами прогремят грозы. 23 июля регион окажется в малоградиентном поле, существенных осадков не ожидается, температура слегка понизится. 24 июля Липецкая область попадет под влияние фронтов циклона с юга, пройдут кратковременные дожди.

Среднесуточные температуры составят: 22 июля — 20-21 градус тепла, что около климатической нормы, 23 и 24 июля — 18-19 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ночью местами туман. Ветер ночью переменный, днем западный 5-10 м/сек, при грозах порывы до 16 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +14 до +19 градусов, днем — от +23 до +28. 

В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха — от +15 до +17, днем — от +24 до +26 градусов.

День 22 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2006 году — 6 градусов тепла.

похолодание
0
1
0
5
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Садовод
4 минуты назад
Из Ссёлок. Где дожди обещанные, опять поливать самому. Кругом один обман.
Ответить
Рекомендуем
Общество
«Липецкие зори–2026»: русский стиль, готика, платья из Минска и бриллиант из Дубая
Говорит Липецк
У вас получается откладывать с зарплаты?
Общество
Андрей Мартынец говорил об экологии, а Михаил Щербаков — о ЖКХ
Общество
Весь первый набор на «педиатрию» липецкого РУМа будет бесплатным для студентов
Общество
Елец с размахом отметил День молодежи
Общество
В Липецке продлили на год меры поддержки для пострадавших от воздушных атак горожан
Общество
Губернатор Липецкой области продлил ограничение на продажу бензина
Политика
Главой Липецка стал Михаил Щербаков
Культура
Театр Толстого закрыл 105-й сезон экспериментальной премьерой
Общество
Сделки с недвижимостью по биометрии, справки для родителей по счетам подростков – законы, которые вступают в силу в июле
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить