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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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Дожди возвращаются, температура падает
Жаркие дни в Липецкой области продлились недолго.
Среднесуточные температуры составят: 22 июля — 20-21 градус тепла, что около климатической нормы, 23 и 24 июля — 18-19 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ночью местами туман. Ветер ночью переменный, днем западный 5-10 м/сек, при грозах порывы до 16 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +14 до +19 градусов, днем — от +23 до +28.
В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха — от +15 до +17, днем — от +24 до +26 градусов.
День 22 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2006 году — 6 градусов тепла.
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