сегодня, 10:07

Из-за непогоды в Удмуртии погибла женщина

Женщина, прятавшаяся в теплице от непогоды, погибла в Удмуртии, порывистым ветром повреждены крыши 120 домов, побиты стекла окон пяти садиков и школ.

В Удмуртии во время урагана погибла женщина, которая пыталась укрыться в теплице на своем участке, — сообщил председатель правительства республики Роман Ефимов.

По его словам, трагедия произошла на фоне сильной непогоды, обрушившейся на Балезинский район.

Он сообщил, что в Удмуртии прошел сильный ветер и дождь с градом. Больше всего пострадал Балезинский район, где ввели режим повышенной готовности для сил и средств муниципального звена РСЧС, — передает РИА Новости.

«К сожалению, погибла женщина. От непогоды она пряталась в теплице на своем участке», — рассказал Ефимов.

«Повреждены крыши, заборы и выбиты стекла в трех школах и двух садах района. В районной больнице пострадала одна из сторон кровли пищеблока», — сообщил Ефимов.

По предварительной оценке, в районе повреждены крыши 80 частных домов, 40 многоквартирных домов и двух магазинов. Более 60 деревьев и несколько столбов повалены на проезжую часть, — рассказал председатель правительства Удмуртии.

По его словам, из-за отключения электроэнергии четыре населенных пункта — поселок Балезино, деревни Такапи, Кожило и Кестым — остаются без воды. Там обесточены две станции.

«Порывы устраняют. В дома жителям постепенно возвращается электричество. Спасибо местным жителям и управляющим компаниям, которые помогли администрации района убрать поваленные деревья», — добавил Ефимов.
