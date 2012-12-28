Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Общество
364
41 минуту назад
2

«Топит постоянно»: Следком и застройщик выясняют причины затопления подвала во «Взлетном»

СК возбудил дело после многочисленных подтоплений дома на улице Саунина, 1 в Липецке. Причину частых подтоплений выясняет и застройщик, готовый выполнить свои гарантийные обязательства в случае установления отклонений в строительстве.

Следком сообщил о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ), после публичного обращения жильцов дома на улице Саунина, 1 к главе ведомства Александру Бастрыкину.

«По данным следствия, в многоквартирном доме 2024 года постройки подвальные помещения регулярно затапливаются канализационными стоками и грунтовыми водами, что создает угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию граждан», — говорится в релизе областного управления Следственного комитета.

О бедах дома на Саунина 1 мы рассказывали уже несколько раз. Подвал здания регулярно затапливает канализационными стоками, а в последнее время, возможно, и грунтовыми водами. По словам жильцов дома, только за последние три месяца подвал заливало шесть раз, а первое подтопление произошло еще в феврале прошлого года, когда подвал превратился в настоящий «фекальный бассейн». Предшествовало всем этим затоплениям остановка канализационной насосной станции, которая принимает стоки близлежащих домов.

Жильцы обращались не только в управляющую компанию — они писали практически во все профильные инстанции и непосредственно застройщику (дом находится на гарантии, и строители должны устранять недочеты). Управляющая компания «Гостиная», договор с которой был прекращен в декабре 2025 года, по факту подтоплений обратилась с иском к собственнику КНС. Свои требования она основывает на ненадлежащем выполнении последним своих обязательств по ее техническому обслуживанию. Дело рассматривает Арбитражный суд Липецкой области.

16 апреля подвал на Саунина,1 по требованию Правобережной прокуратуры обследовали представители застройщика, управляющей компании «Единый регион» и Госжилинспекции. 

— При обследовании подвала выявлено его затопление канализационными стоками. Для того, чтобы установить существует ли подтопление грунтовыми водами необходимо, чтобы управляющая компания очистила, осушила и продезинфицировала подвал. Застройщик в кратчайшие сроки проведет оценку наличия либо отсутствия грунтовых подтоплений и в случае их выявления, безусловно, устранит соответствующие проблемы, — рассказала GOROD48 руководитель правового управления АО СЗ «ДСК» Светлана Рассказова.   

Застройщик, по ее словам,  уже обратился в прокуратуру с просьбой о применении мер прокурорского реагирования, чтобы  ускорить процесс очистки и дезинфекции подвала.

«Взлетный»
ЖКХ
КНС
1
0
0
2
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
САИ
16 минут назад
А как бы найти управу на УК "проспект", уже несколько лет идёт безуспешная борьба по поводу некачественного отопления (зимой температура в квартире доходила до +8 град, это дом 75 пр. Победы). Одни отписки и полный бред.
Ответить
Геодезия
27 минут назад
где последние 5 этажки на Опытной стоят это было границей , где можно было что то высотное строить. На Музыке и Саунина было поле и частные сады.там строить было нельзя
Ответить
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить