Нападение с пилой у грязинского храма: дело направлено в суд
Свидетелями разборок в большой православный праздник — Яблочный Спас стали множество прихожан.
Об этой истории мы рассказывали. 19 августа прошлого года празднование Яблочного Cпаса (большой православный праздник также называется Преображение Господне) у храма Воздвижения Креста Господня на улице Крылова в Грязях вылилось в массовую драку. Со слов очевидцев, в ход пошли бита, молоток и даже пила.
Две конфликтующие группы случайно встретились у храма на освящении яблок. Между участниками разборок были давний бытовой конфликт и вражда. В результате прямо на огороженной территории храма началась драка. Её очевидцы — многочисленные прихожане позвонили в полицию. Сотрудники полиции буквально моментально выехали на место происшествия (Отдел МВД России по Грязинскому району находится неподалёку на улице Советской). В результате трое участников потасовки были задержаны.
По данным следствия, во время религиозного обряда 35-летний грязинец цыганской национальности стал громко ругаться матом — нецензурная брань прозвучала в отношении двух его знакомых, также цыган, которые пришли на праздник.
Затем этот же мужчина спровоцировал драку, избил одного человека, после чего, используя в качестве оружия привезенную с собой пилу, замахивался на других прихожан и преследовал потерпевшего.
— В результате умышленных противоправных действий обвиняемого присутствующим на территории церкви прихожанам был причинен моральный вред, а потерпевшему — ещё и физический вред в виде телесных повреждений и моральный вред в виде унижения чести и достоинства. Действия обвиняемого квалифицированы по части второй статьи 213 УК РФ «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Санкция этой статьи — до семи лет лишения свободы, — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Видео - vk.com
