«Компания «Экотерм» построила на участке под лесопилку общежитие для мигрантов»

Липчанка просит Александра Бастрыкина защитить мужа-дальнобойщика от предпринимателя, который с 2021 года незаконно пользуется частью его земельного участка. Коммерсант обвинения отрицает.

Осенью прошлого года областной суд поставил точку в тяжбе, длящейся с 2021 года между директором липецкой компании «Экотерм» Кириллом Филоновым и бывшим индивидуальным предпринимателем Сергеем Зайцем. Филонов должен снести самовольно построенный забор, которым четыре года назад огородил часть земельного участка Зайца. Но вот уже 10 месяцев решение не исполняют судебные приставы.Устав от борьбы, в которой было много коллизий, Сергей, водитель-дальнобойщик, обратился к GOROD48, чтобы предать эту историю огласке, а его дочь Екатерина написала обращение председателю Следкома РФ Александру Бастрыкину с просьбой организовать проверку липецкой мэрии, региональных управлений прокуратуры и Росреестра, а также областного министерства имущественных и земельных отношений, которые все это время не сделали ничего для установления истины.По словам Сергея, он познакомился с Кириллом Филоновым в 2019 году, когда учредитель «Экотерма» Борис Горенинский арендовал у тогда областного управления имущественных и земельных отношений земельный участок в промзоне улицы Баумана площадью 1807 кв.м (на схеме под №50). Назначение участка — под лесопильный цех. На находившемся на нем здании Филонов пристроил второй этаж, на котором, по словам Сергея, обустроил офисы и общежитие для работающих у него мигрантов. В 2020 году ОБУ «Областной фонд имущества» разделил надвое общий земельный участок, который некогда занимала автобаза. В итоге раздела Филонову достался участок №39, а Зайцу — №482. Летом 2021 года Филонов решил связать эти участки друг с другом коридором, самовольно отгородив забором часть территории участка Зайца (на схеме — закрашен синим цветом), после чего большегрузы дальнобойщика не смогли заезжать в гараж — из-за забора им просто не хватало радиуса поворота.Обе стороны конфликта тут же подали иски друг на друга: Филонов — к Зайцу об устранении препятствий в пользовании «его» коридором, а собственница гаража Екатерина Заяц (дочь Сергея) и хозяйка автомойки Нина Мешкова — к областному управлению имущественных и земельных отношений и к Филонову с просьбой о признании недействительным действий кадастрового инженера Областного фонда имущества, нарушившего их права на использование собственности.Судья Правобережного суда Алина Буева уже в ноябре того же 2021 года признала недействительными решения Областного фонда имущества, областного УИЗО, заключивших договор с Кириллом Филоновым на земельный участок №39 и отказала в исках Екатерине Заяц и Нине Мешковой. То есть все действия с разделом территории бывшей базы (красный участок) и перехода от него к участку Филонова через участок Заяц (синий) были обнулены.Однако по состоянию на сегодня все осталось как есть, несмотря на вступившее в силу решение Правобережного райсуда и отписанное по нему судебным приставам исполнительное производство.— Приставы ничего не сделали. Приезжали единственный раз, посидели в офисе Филонова, вышли и сказали, что не могут исполнить решение суда, что якобы моя фура мешает сносу забора. Но моя фура там стоит только потому, что если я ее уберу, Филонов моментально достроит забор. Очевидно, что забор можно демонтировать и с территории моего участка, этому ничего не мешает, — говорит Сергей.А еще под дальним забором 39-го земельного участка Филонов хранит свою добычу: два тягача Сергея, «Рено» и «Интернационал», а также кабину от грузовика. Тягачи там стоят с 2022 года. Заяц говорит, что сосед разрешает вывезти их самоходом, но они неисправны. Взять же их на сцепку и вывезти Филонов не разрешает. А кабину от грузовика Заяц поставил на свой земельный участок (синий) месяц назад, в августе, но ее Филонов перенес туда же, под забор к тягачам.По словам Зайца, он не раз обращался в полицию.— Мне в полиции посоветовали договориться с Филоновым, чтобы всем было хорошо. В свое время я пошел ему навстречу, когда он отгораживал часть моего участка забором и стрелял по ногам моего работника Игоря Трухачева. Тогда я попросил Игоря забрать заявление из полиции. И я бы пошел Филонову навстречу, если бы не одно но. Я недавно пытался загнать тягач «Рено» с фурой на свой пока еще огороженный Филоновым земельный участок и стукнул его автокран, которым специально меня подперли. Видимых повреждений не было ни на фуре, ни на кране. Мне сказали, что претензий ко мне нет, и что тут обойдется без вызова ГАИ. Но когда я уехал в больницу на операцию, Филонов вызвал автоинспекторов и те за якобы оставление мной места ДТП через суд лишили меня водительских прав, хотя моя фура как стояла, так там и стоит, правда, уже вплотную подпертая «ГАЗелью». Я на это решение подал апелляцию.Сергей Заяц говорит, что на втором этаже перестроенной Филоновым лесопилке жили мигранты. Они даже готовили еду на улице. Сейчас их осталось всего двое. Он не знает, легально ли они находятся на территории России. Также Сергея и его дочь Екатерину задевает то, что вот уже пятый год Филонов пользуется 39-м участком, который с 2021 года нужно вернуть в муниципальную собственность.— В управлении муниципального контроля мэрии нам дали ответ, что невозможно установить, кто ведет производственную деятельность на этом участке. Это неправда. Дело в том, что администрация города судится с Филоновым по его иску — он желает узаконить построенный на участке объект капитального строительства, ангар, хотя там можно было построить лишь магазин. На всех зданиях Филонова есть вывески «Экотерм», но управление муниципального контроля пишет — вывесок нет! Он развернул там бизнес, хотя в договоре с УИЗО было сказано, что в аренду ему передается земельный участок без права возведения на нем капитальных построек, — возмущается Екатерина.Недавно женщина написала обращение на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина с просьбой обратить внимание на бездействие липецких органов власти. Из приложенных ею документов следует, что 39-й участок площадью 6 520 кв. м, согласно выписке из ЕГРН, является муниципальной собственностью, но никто и не пытался изъять его из незаконного владения Филонова. В результате «административного футбола» мэрия установила лишь вовсе очевидное: кем-то на нем ведется хозяйственная деятельность без оформления соответствующих прав на землю, а региональное управление Росреестра, со ссылкой на отсутствие сведений об этом участке, сообщило, что объективной возможности для объявления Филонову предостережения о недопустимости нарушения закона нет. «Таким образом, управление Росреестра по Липецкой области не может выдать предостережение, областное министерство имущественных и земельных отношений не может провести государственный земельный контроль и освободить земельный участок, а администрация Липецка не может провести муниципальный земельный контроль. Таким образом, администрация Липецкой области и администрация Липецка, перекладывая исполнение полномочий по государственному земельному контролю, не получая платежей за пользование землей, не надлежащим образом исполняют свои прямые обязанности и занимаются просто отписками».В этом же обращении к Бастрыкину нашлось место и на описание ситуации с 50-м земельным участком. «Вид разрешенного использования указанного земельного участка — под лесопильный цех. Лесопильный цех на участке отсутствует. Вместе с тем, ООО «Экотерм» построил на этом участке общежитие для мигрантов, которые живут там, где работают». Полиция до сих пор не дала ответ министерству имущественных и земельных отношений на запрос о проведении проверки по вопросу использования здания как общежития для мигрантов, а сотрудники муниципального земельного контроля мэрии не нашли вывесок, табличек и другой наглядной информации, позволяющей определить, кто ведет на этом участке хозяйственную деятельность, хотя на здании есть вывеска с названием фирмы. «Делаю вывод, что вопрос нецелевого использования земельного участка и проживания на нем мигрантов на территории города Липецка не может также быть решен ни МИЗО ЛО, ни Управлением Росреестра по Липецкой области, ни администрацией города Липецка. Везде тупик!» — этими словами заканчивается обращение Екатерины Заяц.Сам Кирилл Филонов отметает все, что о нем сказали его соседи по улице Баумана.— Есть решение Правобережного райсуда от 19 ноября 2021 года, которое мы начали исполнять. Но Заяц нам чинит препятствия тем, что поставил у забора свою фуру. Он чуть не передавил людей. Теперь мы не можем забор демонтировать. Мы хотели это сделать, но он начал нам мешать. Сюда приезжали судебные приставы. Они видели, что он мешает производству работ на данном участке.— А как же по-сути присвоенные вами кабина и два тягача? Почему вы не даете Зайцу возможность забрать его имущество?— Это полнейшая чушь. На нашей территории он месяц назад поставил кабину от грузовика. Чтобы она нам не мешала для производства работ по госконтракту (на этой площадке «Экотерм» монтирует модульную котельную), мы ее переместили к тому металлолому, который у нас стоит вдоль забора. Туда же ранее мы поставили и два его тягача. Мы ими не пользуемся, — ответил Кирилл Филонов.Учредитель и директор ООО «Экотерм» заявил, что имеет все правоустанавливающие документы на все им арендованные земельные участки. И платит за них все налоги. «Все эти документы мы предоставили полиции, куда он на нас жалуется. К нам вопросов с их стороны нет». Также он отметает подозрения в том, что построил жилье для мигрантов. «Да, у меня сейчас работают двое из Средней Азии, но законно, с оформлением патентов».По словам Филонова, весь сыр-бор начался из-за того, что его компания семь лет назад, когда взяла в аренду первый земельный участок на улице Баумана, получала электричество от Зайца, так как у «Экотерма» поначалу не было своей подстанции. «Мы ежемесячно оплачивали свой расход электроэнергии, а он не платил за то, что потреблял. Потом выяснилось, что он воровал электроэнергию, а в его помещении находится майнинговая ферма. Его «Липецкэнерго» ловило на этом, доначисляло счета за электроэнергию. Сейчас мы от Зайца по электроэнергии не зависимы».— У меня нет с ним никакого конфликта. Конфликт — это когда вместо разрешения противоречий в правовом поле переходят на личности. На личности переходит Сергей. Оскорбляет он. Но мы на это не реагируем. Мы действуем на основании законов. Поэтому я лично ни с кем не конфликтую.