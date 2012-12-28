Предполагаемый курьер телефонных мошенников задержан в момент передачи почти пяти миллионов рублей

Женщину, у которой забирал деньги житель Москвы, обманули от имени сотрудников Центробанка.

В вашем браузере отключен JavaScript

Чаплыгинский районный суд на два месяца арестовал 45-летнего москвича — предполагаемого курьера телефонных мошенников, задержанного в момент передачи 4,9 миллиона в поселке Лев Толстой.Мужчина подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.По версии следствия, мошенники, представляясь сотрудниками Центрального банка России, убедили потерпевшую снять в банке деньги и передать их курьеру-инкассатору для зачисления на якобы защищенный счет. Но в последний момент женщина одумалась, сообщила обо всём в полицию и курьера задержали с поличным.