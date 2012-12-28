Сегодня в Липецке: как праздники отразятся на зарплате, уловки работодателей, чтобы заплатить меньше
Предполагаемый курьер телефонных мошенников задержан в момент передачи почти пяти миллионов рублей
Происшествия
212
22 минуты назад
Предполагаемый курьер телефонных мошенников задержан в момент передачи почти пяти миллионов рублей
Женщину, у которой забирал деньги житель Москвы, обманули от имени сотрудников Центробанка.
Мужчина подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
По версии следствия, мошенники, представляясь сотрудниками Центрального банка России, убедили потерпевшую снять в банке деньги и передать их курьеру-инкассатору для зачисления на якобы защищенный счет. Но в последний момент женщина одумалась, сообщила обо всём в полицию и курьера задержали с поличным.
Видео объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области
20
12
0
2
0
Комментарии