Липецкая вечЁрка: ДТП с тремя погибшими, губернатор успокаивает и Зеленый остров готов к открытию
Обмеление реки Евфрат в Ираке называют признаком скорого конца света
В Ираке стремительно мелеет река Евфрат — та самая, которая в библейской Книге Откровения высыхает перед началом Армагеддона.
С 2003 года бассейн Евфрата потерял более 140 кубических километров воды. Учёные предупреждают, что река может полностью исчезнуть к 2040 году. Согласно Библии, высыхание Евфрата — это знак скорого Армагеддона.
Главная причина — засухи, повышение температуры и нерациональное использование воды. После 2007 года уровень реки критически снизился, и ситуация не улучшается, — пишет Lenta.ru.
Если ничего не изменится, к 2026 году катастрофа затронет миллионы людей, зависящих от Евфрата. В Ираке уже фиксируют вспышки инфекций из-за грязной воды — ветряная оспа, корь, брюшной тиф и холера. При этом в стране не осуществляется массовая вакцинация. Для верующих Евфрат — священная река Эдема, упомянутая в Библии.
Евфрат занимает уникальное место в религиозной традиции. В книге Бытия эта река упоминается как одна из четырех, вытекавших из Эдемского сада.
