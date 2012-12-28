В России
119
сегодня, 15:54
В Оренбурге жилой дом получил повреждения при атаке беспилотника
Все жители повреждённого в результате атаки БПЛА многоквартирного дома в Оренбурге эвакуированы, пострадавших нет.
«Уважаемые оренбуржцы! Звучит сигнал «Воздушная тревога». В небе над Оренбургом при отражении атаки БПЛА, поврежден жилой дом», — сообщил он.
Губернатор уточнил, что на место происшествия выехали все оперативные службы.
«Все жители МКД в данный момент эвакуированы. Им предложено размещение в гостинице. Решение переехать приняла одна семья», — уточнил он.
По словам губернатора, в доме повреждена кровля, частично выбито остекление. Пострадавших нет, — пишут «Известия».
Солнцев подчеркнул, что опасность атаки БПЛА в Оренбургской области сохраняется.
В Оренбурге, Орске и Ясном введен режим повышенной готовности, — передает Bfm.ru.
В Росавиации заявили, что в аэропортах Оренбурга и Орска введены временные ограничения на приём и отправку рейсов. В регионе объявляли опасность атаки БПЛА и вводили план «Ковер».
Солнцев призвал жителей Оренбурга сохранять бдительность и строго соблюдать рекомендации регионального правительства. Глава региона также напомнил жителям о запрете на фото- и видеосъемку последствий атак ВСУ на территории области.
