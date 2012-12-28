В мире
55
сегодня, 10:49

Трамп заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном

Он будет продолжаться, пока Тегеран не представит «единое предложение» по урегулированию.

Президент США Дональд Трамп решил продлить перемирие из-за раскола между военными и переговорщиками в руководстве Ирана, — пишет Lenta.ru со ссылкой на Axios и источники.

Режим прекращения огня между США и Ираном получил неожиданное продление: вечером 21 апреля президент Дональд Трамп заявил, что пауза будет сохраняться до тех пор, пока Тегеран не представит свои предложения и переговоры не будут доведены до результата. Это решение снизило риски немедленной эскалации, однако не сняло ключевых противоречий между сторонами. Гостелевидение Ирана сразу после заявления Трампа обнародовало позицию, согласно которой Тегеран не признает продление перемирия и может соблюдать его или не соблюдать, руководствуясь собственными национальными интересами. В условиях взаимных обвинений и неопределенности риск возвращения к военной эскалации на Ближнем Востоке стремительно возрастает.

«Степень раскола в Иране стала очевидной в последние несколько дней, и возник вопрос: имеет ли смысл ехать в Исламабад в такой ситуации? Поэтому было принято решение дать дипломатическим усилиям еще немного времени», — заявил американский лидер.

По данным издания, генералы Корпуса стражей исламской революции и иранские гражданские переговорщики расходятся во мнениях по стратегическим вопросам.

21 апреля глава Белого дома провел совещание со своей командой по нацбезопасности. Перед началом встречи некоторые советники Трампа не знали, к какому решению он склоняется: нанести массированный удар по энергетической инфраструктуре Ирана или дать больше времени дипломатии. В итоге он выбрал второе.

Ранее Дональд Трамп решил продлить режим прекращения огня с Ираном. По его словам, с просьбой о дальнейшей приостановке ударов по Ирану к нему обратился премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.
