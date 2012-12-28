В ночь с 16 на 17 апреля погода способствовала накоплению примесей
Погода в Липецке
Армен Мразов, он же — Армен Мстоян, Абрам Абрамов, Алик Абрамов, Давид Миров…
Происшествия
В лесополосе под Липецком нашли труп
Происшествия
Отопительный сезон в Липецке затягивается
Общество
Лудоман-железнодорожник обобрал своих подчиненных более чем на 22 миллиона рублей
Происшествия
Владельца «Порше» оштрафовали за парковку на тротуаре в центре Липецка
Общество
На шести десятках улиц отключат холодную воду
Общество
«Такой апрель идеален для наших садов и огородов»
Общество
63 миллиона рублей получил житель Липецка под обещание пригнать машины из-за границы
Происшествия
Виновник смертельного ДТП выслушал приговор спустя пять с лишним лет после аварии
Происшествия
Инспектор ДПС спас пенсионерку из горящего дома
Происшествия
Читать все
Сегодня в Липецке: день джаза, горожане всё чаще игнорируют субботники и дресс-код на работе за ваш счёт
Общество
Какая новость впечатлила вас больше всего в последнее время?
Говорит Липецк
Собачья площадка в Нижнем парке или сквер у пруда «Кирпичка»?
Общество
Виновник смертельного ДТП выслушал приговор спустя пять с лишним лет после аварии
Происшествия
Двое липчан перешли по ссылкам и лишились денег
Происшествия
Больше 10 улиц Липецка остались без горячей воды
Общество
Обнародовано видео задержания наркокурьеров с метадоном и гашишем
Происшествия
После погони за автомобилем пассажир набросился на сотрудника ДПС с кулаками
Происшествия
На улице Баумана забили ключи
Происшествия
Ельчанин нашёл в тамбуре телефон и сел на два месяца 15 дней
Происшествия
Читать все
В массовой аварии в центре Москвы погибли два человека

В крупном ДТП на Садовой-Черногрязской улице в столице с участием электровелосипеда погибли два человека, также имеются пострадавшие.

Два человека погибли в результате ДТП с несколькими автомобилями на Садовом кольце в центре Москвы, — передает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.

Уточняется, что ДТП произошло в ночь на 21 апреля на улице Садовая-Черногрязская в районе дома №13.

Водитель иномарки столкнулся с велосипедистом, вылетел на место ремонтных работ и столкнулся еще с несколькими транспортными средствами. По данным прокуратуры, за рулем автомобиля была женщина.

Предварительно, причиной аварии стало значительное превышение допустимой скорости движения водителем иномарки, устроившим ДТП, — рассказали в правоохранительных органах.

Женщина-водитель, которая, по предварительным данным, устроила массовое ДТП, управляла люксовым внедорожником Mercedes-Benz GLA, — отметили в экстренных службах.

Как позже сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин, водитель Mercedes 1996 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбила управлявшего электровелосипедом мужчину, после чего ее машина столкнулась с припаркованным автомобилем и, наехав на дорожное ограждение, врезалась еще в пять транспортных средств.

В результате аварии водитель электровелосипеда погиб на месте. Женщина-пассажир автомобиля Mitsubishi умерла в медицинском учреждении. Также два человека обращались за медицинской помощью.

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств аварии.

Женщина-водитель автомобиля, устроившая массовое ДТП, передвигалась без государственных регистрационных знаков, сообщил столичный департамент транспорта. Ее задержали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух лиц). Фигурантке дела грозит до 15 лет колонии.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
