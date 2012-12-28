В массовой аварии в центре Москвы погибли два человека
В крупном ДТП на Садовой-Черногрязской улице в столице с участием электровелосипеда погибли два человека, также имеются пострадавшие.
Уточняется, что ДТП произошло в ночь на 21 апреля на улице Садовая-Черногрязская в районе дома №13.
Водитель иномарки столкнулся с велосипедистом, вылетел на место ремонтных работ и столкнулся еще с несколькими транспортными средствами. По данным прокуратуры, за рулем автомобиля была женщина.
Предварительно, причиной аварии стало значительное превышение допустимой скорости движения водителем иномарки, устроившим ДТП, — рассказали в правоохранительных органах.
Женщина-водитель, которая, по предварительным данным, устроила массовое ДТП, управляла люксовым внедорожником Mercedes-Benz GLA, — отметили в экстренных службах.
Как позже сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин, водитель Mercedes 1996 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбила управлявшего электровелосипедом мужчину, после чего ее машина столкнулась с припаркованным автомобилем и, наехав на дорожное ограждение, врезалась еще в пять транспортных средств.
В результате аварии водитель электровелосипеда погиб на месте. Женщина-пассажир автомобиля Mitsubishi умерла в медицинском учреждении. Также два человека обращались за медицинской помощью.
Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств аварии.
Женщина-водитель автомобиля, устроившая массовое ДТП, передвигалась без государственных регистрационных знаков, сообщил столичный департамент транспорта. Ее задержали.
Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух лиц). Фигурантке дела грозит до 15 лет колонии.
