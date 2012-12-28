сегодня, 14:32
В РФ с 1 мая изменятся правила выплат и финансовых операций
С 1 мая 2026 года в России вступит в силу ряд изменений, затрагивающих личные финансы граждан.
Первое касается пенсионеров: тем, кому в апреле исполнилось 80 лет, увеличат фиксированную выплату вдвое — до 19 169 рублей. Перерасчет будет произведен автоматически, без необходимости подавать заявления.
Второе изменение связано с графиком социальных выплат. Социальный фонд заранее перечислит детские пособия за май: деньги поступят семьям уже 29–30 апреля вместо привычных сроков до 3 мая. Это касается единого пособия на детей до 17 лет и беременных женщин, выплат по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, а также пособий на детей военнослужащих срочной службы.
Третье нововведение вступит в силу с 22 мая и затронет правила назначения единого пособия для многодетных семей — порядок его оформления будет скорректирован.
Четвертый момент может повлиять на доходы работающих россиян: из-за небольшого количества рабочих дней в мае (19 дней или 151 час при стандартной 40-часовой неделе) отпускные выплаты могут оказаться ниже ожидаемого уровня.
Пятое изменение касается ограничений на вывоз золота. С начала мая вводится запрет на вывоз из России аффинированных золотых слитков массой более 100 граммов. Он распространяется как на частных лиц, так и на бизнес. При этом предусмотрены исключения: перевозка таких слитков разрешена в страны Евразийского экономического союза через воздушные пункты пропуска.
