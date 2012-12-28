В Москве пресекли деятельность причинившей ущерб на 1 трлн рублей группировки
Столичные правоохранители остановили работу теневой сети, которая через тысячи фирм-однодневок помогала компаниям уклоняться от уплаты налогов в гигантских масштабах.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что с 2023 года злоумышленники зарегистрировали более четырех тысяч фиктивных компаний. От их имени преступники продали почти 40 тысяч организаций поддельные счета-фактуры. Эти документы содержали вымышленные сведения о несуществующих сделках, проданных товарах и оказанных услугах, — передает РИАМО.
Фальшивые бумаги использовались покупателями для налоговой отчетности, что привело к колоссальным потерям государственной казны. Петренко пояснила, что против фигурантов возбуждены уголовные дела о незаконном создании юридических лиц и неправомерном обороте средств платежей.
Масштабную сеть удалось выявить благодаря совместным усилиям столичных следователей, ФСБ, МВД и Федеральной налоговой службы. Сейчас часть подозреваемых уже доставлена на допрос к следователям для выяснения всех обстоятельств.
Расследование данного уголовного дела продолжается.
