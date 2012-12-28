Липецкая область берёт на вооружение ИИ — экономический эффект может составить десятки миллиардов рублей

В липецкой «Школе 21» открылся первый региональный обучающий Бизнес ГигаХаб по созданию ИИ-агентов.



Участники и организаторы хаба назвали Липецкую область одной из маяков цифровой трансформации страны. В нашем регионе — не бегут за будущим, а уже сегодня создают его сами: в каждом министерстве области с конца прошлого года есть заместители министров по ИИ, отвечающие за цифровизацию и внедрение технологий искусственного интеллекта в госструктурах. Также создан Совет по искусственному интеллекту под председательством Игоря Артамонова. Многие ученики «Школы 21», которые прошли основное обучение в первый год её работы, также усилили команду губернатора.Теперь в «Школе 21» на базе GigaChat Enterprise (ГигаЧат Бизнес) начали массово обучать использованию ИИ липецкий бизнес, для которого умение работать с данными при помощи искусственного интеллекта становится реальным инструментом повышения эффективности и ключевым преимуществом в конкурентной борьбе. Помочь трансформировать бизнес и усилить его — значит усилить и Липецкую область и сделать её одним из самых передовых регионов страны с самым большим количеством людей, владеющих цифровыми навыками и знаниями. По различным отраслям экономики уже даже просчитан возможный экономический эффект — десятки миллиардов рублей.Как отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, современные технологи на базе ИИ помогают бизнесу больше зарабатывать — а значит, он будет платить больше налогов в региональный бюджет. Получается — одни плюсы: по расчётам, в Липецкой области прирост внутреннего регионального продукта (ВРП) благодаря активному внедрению ИИ к 2030 году может составить более 70,2 миллиарда рублей. Самые заметные показатели предвещают в обрабатывающих производствах — плюс 39,2 миллиарда рублей и в торговле — плюс 7,5 миллиарда рублей.Активное внедрение ИИ при презентации хаба сравнили с двумя предыдущими технологическими революциями — появлением компьютера на каждом рабочем столе и мобильного телефона под рукой. Они дали прирост ВВП примерно в 7% и 8% соответственно, а внедрение ИИ даёт ещё больше возможностей для роста. Поэтому компаниям, которые сегодня не адаптируются к изменениям, придётся непросто.Сегодня генеративный интеллект обходит по скорости роста в повседневном использовании интернет. В России 97% компаний говорят, что внедряют ИИ или планируют это делать, а 10-15% компаний уже получают от ИИ доход. В 2025 году рынок генеративного интеллекта в России оценен в 58 миллиардов рублей. При этом прибыль компаний, которые используют ИИ, в среднем составляет 24%, а у не использующих — 6,6%. Разрыв в три раза! А ещё подсчитали, что внедрение ИИ позволяет легко автоматизировать в год примерно четыре месяца рутинной и неразвивающей человека работы. Участникам хаба так и заявили: у нас есть станок для оптимизации расходов, но мы пока ещё не научились им пользоваться. И главный барьер — не деньги и технологии, а знание и понимание.Первый региональный обучающий Бизнес ГигаХаб как раз и научит работать на этом выгодном станке ИИ. По сути это однодневные курсы, на которых топ-менеджеры крупных компаний и среднего бизнеса, руководители гоструктур, аналитики и ИТ-команды познакомятся с азами работы с ИИ-агентами.Участников хаба обучат технологии создания и внедрения собственных ИИ-агентов на платформе «ГигаЧат Бизнес». Липчанам дадут возможность провести тест-драйв ИИ от Сбера на основе своих конкретных задач, дадут пощупать и потрогать, как всё это работает. Программа курса включает написание промптов, создание корпоративного хранилища, расчет экономической эффективности внедрения, а также разработку ИИ-агентов для реальной бизнес-ситуации. При этом совсем не требуются глубокие знания программирования и умение писать код.Для вдохновения описание обучения на мероприятии скрасии яркими примерами внедрения ИИ-агентов — а их сотни: например, в Азиатско-Тихоокеанском Банке, в Еаптеке. Особенно впечатляющие результаты ИИ даёт при работе с текстовой информацией и нормативными документами. ИИ-агенты также весьма продуктивны в промышленности, сельском хозяйстве, в медицине, в госуправлении и других отраслях.В Китае ИИ-агенты уже начинают вытеснять маркетплейсы — торговые площадки больше не растут, а лучший товар по лучшей цене вам за секунды может найти ИИ-помощник напрямую от поставщика. Новая агентная экономика становится реальностью и у нас, и поэтому предприниматели охотно идут этому учиться. Тем более что ИИ даёт возможность масштабировать бизнес, в том числе можно зарабатывать на продаже самих ИИ-агентов и разработанных ими приложений. И для этого уже не нужно быть продвинутым IT-специалистом: ИИ-агенты и коды пишут сами. Также предпринимателям рассказали об опасностях использования зарубежного ИИ и суверенитете данных.—Липецкая область — в числе лидеров по внедрению искусственного интеллекта в госуправление и социальную сферу. У нас уже более 50 проектов в разных министерствах и ведомствах ведёт искусственный интеллект. И уже есть первые результаты — ускорения операций, снижение расходов на их проведение. Для нас это очень важно. Это позволит переложить рутину на искусственный интеллект и освободить ресурсы для решения стратегических задач, что в итоге повысит производительность и конкурентоспособность экономики региона, — подытожил работу хаба губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.А Сбер опыт первого регионального обучающего хаба GigaВ2В планирует масштабировать на всю страну.— Как это часто бывает — всё интересное, яркое и цифровое идёт из Липецка, — отметил Александр Ведяхин.