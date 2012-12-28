Общество
сегодня, 14:58
Месяц обходится без холодной воды дом в центре Липецка
Днем вода пропадает в квартирах с шестого по 12-й этаж.
— Не помыться, не приготовить еду! Боимся, что бытовая техника сгорит, так как напор и ночью небольшой! — возмущаются жильцы.
Они опасаются, что могут остаться совсем без воды: скоро начнется сезон гидравлических испытаний тепловых сетей, а тогда пропадет и горячая. Обращения в коммунальные службы результата не принесли.
По всей видимости, в них не могут ответить на вопросы, кто виноват и что делать?
Дом обслуживает УК «Парус». В управляющей компании GOROD48 сообщили, что воды нет не весь день, а с утра и вечером — когда большое количество жильцов ей пользуются. Причина в недостаточно сильном напоре. Еще пару лет назад вода жильцам нижних этажей подавалась снизу, а верхних, соответственно, сверху. Потом энергетики сделали так, чтобы вода во весь дом подавалась снизу.
Коммунальщики обратились в «РВК-Липецк».
В «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, что параметры давления холодной воды в доме не меняли и не снижали. Энергетики обследовали сети, но утечек и нарушений, влияющих на снижение давления воды не нашли. Теперь они намерены провести дополнительное обследование уже с применением специального диагностического оборудования. В случае выявления каких-либо проблем, относящихся к зоне эксплуатационной ответственности «РВК-Липецк», компания примет меры для их устранения.
