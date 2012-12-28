сегодня, 14:58
Месяц обходится без холодной воды дом в центре Липецка

Днем вода пропадает в квартирах с шестого по 12-й этаж.

Жильцы верхней части 12-этажного дома на улице Коммунальной, 12, по их словам, уже месяц не могут пользоваться холодной водой. Небольшой напор в квартирах с шестого по 12-й этаж появляется только после десяти вечера, в шесть утра он пропадает.

— Не помыться, не приготовить еду! Боимся, что бытовая техника сгорит, так как напор и ночью небольшой! — возмущаются жильцы.

Они опасаются, что могут остаться совсем без воды: скоро начнется сезон гидравлических испытаний тепловых сетей, а тогда пропадет и горячая. Обращения в коммунальные службы результата не принесли.






По всей видимости, в них не могут ответить на вопросы, кто виноват и что делать?

Дом обслуживает УК «Парус». В управляющей компании GOROD48 сообщили, что воды нет не весь день, а с утра и вечером — когда большое количество жильцов ей пользуются. Причина в недостаточно сильном напоре. Еще пару лет назад вода жильцам нижних этажей подавалась снизу, а верхних, соответственно, сверху. Потом энергетики сделали так, чтобы вода во весь дом подавалась снизу.

Коммунальщики обратились в «РВК-Липецк».

В «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, что параметры давления холодной воды в доме не меняли и не снижали. Энергетики обследовали сети, но утечек и нарушений, влияющих на снижение давления воды не нашли. Теперь они намерены провести дополнительное обследование уже с применением специального диагностического оборудования. В случае выявления каких-либо проблем, относящихся к зоне эксплуатационной ответственности «РВК-Липецк», компания примет меры для их устранения.
отключение воды
Комментарии (6)

Кузя
24 минуты назад
Да весь юг России так живёт.
Житель
46 минут назад
Руководителям УК и «РВК-Липецк», в их квартирах, отключить холодную воду до устранения замечания. Думаю, решение быстро найдут...
Соседи
54 минуты назад
А почему по этой же ветки у соседних домов тоже пониженное давление в кранах? Коммунальная , Тарговая, Неделина и везде вода с пониженным давлением идет .
Ну
37 минут назад
Так там фонтан окрыли ))) на днях
Безмасочник
сегодня, 15:15
Не пойму, в чем проблема? Надо просто спуститься вниз и набрать ведро воды.
Пааел
35 минут назад
Именно. Проблема не настолько серьёзная. Горячую можно охладить на балконе быстро. Холодную набрать у соседей снизу. Чудаки.
