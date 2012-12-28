Ельчане видели «волка» в городе
Общество
Липецкая вечЁрка: стрельба в таксиста, еще одна вечная лужа и что мешает весенней уборке города
Общество
С владельца гаражной майнинговой фермы энергетики взыскали почти 9 миллионов рублей
Общество
Работник украл со склада 132 тонны ячменя
Происшествия
Два ребенка пострадали в авариях на дорогах Липецка
Происшествия
В промоину у ТРЦ «Липецк» рискуют провалиться автобусы
Общество
«Топит постоянно»: Следком и застройщик выясняют причины затопления подвала во «Взлетном»
Общество
Липчане не хотят платить за ночные дебоши
Общество
Месяц обходится без холодной воды дом в центре Липецка
Общество
Липецкий пенсионер почистил ауру почти за 100 тысяч рублей и два года ждал чуда
Происшествия
Читать все
На «Ярмарке высоких зарплат»: липчанам предлагали вакансии с зарплатой до 250 тысяч рублей
Общество
В промоину у ТРЦ «Липецк» рискуют провалиться автобусы
Общество
Липецкая область берёт на вооружение ИИ — экономический эффект может составить десятки миллиардов рублей
Общество
Месяц обходится без холодной воды дом в центре Липецка
Общество
Ельчанин отсудил за кухню тройную цену — 928 000 рублей
Общество
В ближайшие два года из аварийных домов переселят более 350 жителей области
Общество
За год липчане взяли микрозаймов на 883 миллиона рублей
Экономика
В трех садоводчествах отключат электричество
Общество
Циклон с Восточной Европы принесет в Липецкую область похолодание
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: кража 132 тонн ячменя, майнинговая ферма и «волк» в Ельце
Общество
Читать все
Общество
78
28 минут назад

Липецкая вечЁрка: кража 132 тонн ячменя, майнинговая ферма и «волк» в Ельце

Сегодня, 17 апреля, возбуждено уголовное дело по поводу кражи на миллион рублей, с владельца майнинговой фермы взыскали 9 миллионов рублей, и ельчане испугались неведомого зверя.

Работник подозревается в краже 132 тонн ячменя. Хозяин фермер из Тербунского округа уезжал на несколько месяцев в другой регион, а когда вернулся, не досчитался нажитого и обратился в полицию.

В краже заподозрили 49-летнего работника крестьянско-фермерского хозяйства. По данным следствия, он за два дня вывез зерно на другой склад и заработал на этом миллион рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая в особо крупном размере», ее санкция предполагает до десяти лет лишения свободы.

«Наверняка же не на мотоблоке с прицепом он их вывозил, а на зерновозе. Почему во время вывоза никто не проверял накладные и т. п.?» — удивился Гость.

«А КФХ никем не охранялось? И никто из других рабочих ничего не видел? 132 тонны за два дня — это ж сколько рейсов нужно было сделать?» — спросил Константин.

С владельца майнинговой фермы в елецком гаражном кооперативе «Солнечный»  суд взыскал почти 9 миллионов рублей в пользу ПАО «Россети Центр» — «Липецкэнерго». Во столько оценили украденную майнером электроэнергию.

По данным следствия, оборудование находилось в двух гаражах. Владелец фермы иск не признал, настаивая на том, что гаражи не его. Однако в доме его жены уже фиксировалось безучетное потребление электроэнергии, за что с женщины было взыскано почти 1,5 миллиона рублей. В отношение ее мужа также возбуждалось уголовное дело и тогда было обнаружено, что он открывал своим ключом гаражи, где размещалась криптоферма. Поэтому отсутствие права собственности не стало препятствием для удовлетворения иска энергетиков.

«Да, недёшевы биткойны нынче», — заметил Кухля.

«В итоге он в минусе, по нулям, или осталось что-то? Интересно, и много денег он вырастил на этой своей ферме?» — заинтеерсовалась Жительница.

По елецким пабликам расходятся фотографии зверя, похожего на волка. Его видели возле ЕГУ, в Засосне и Строителе.



Заместитель директора по научной работе заповедника «Галичья гора» Владимир Сарычев предположил, что это может быть гибрид собаки и волка, или домашний волк, которого содержали в вольере, а потом выпустили. Волки не будут спокойно разгуливать по городу и давать себя фотографировать.

Охотинспектор Даниил Комаричев считает, что волком этот зверь никак быть не может. По данным зимнего учета численности диких животных в Липецкой области вообще нет ни одного волка. Они встречаются в Орловской, Тамбовской, Воронежской областях и несколько лет назад бывало, что заходили и в Липецкую область, но точно не в город.

«Хорошо, что не медведь», — написал Александр Н.

«Это маламут», — предположил Гость.

«Обычная грязная, бездомная собака». — уверен другой Гость.

«Да это заяц». — посмеялась Ольга.

«Хаска серая», — версия от Местного.

Завтра в Липецке потеплеет, хотя в ближайшие дни снова ожидается похолодание. Днем в городе, по прогнозам синоптиков, температура составит от +12 до +14 градусов.

В мэрии пока ничего не говорят об отключении отопления, смотрят на погоду.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
