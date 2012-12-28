Общество
78
28 минут назад
Липецкая вечЁрка: кража 132 тонн ячменя, майнинговая ферма и «волк» в Ельце
Сегодня, 17 апреля, возбуждено уголовное дело по поводу кражи на миллион рублей, с владельца майнинговой фермы взыскали 9 миллионов рублей, и ельчане испугались неведомого зверя.
В краже заподозрили 49-летнего работника крестьянско-фермерского хозяйства. По данным следствия, он за два дня вывез зерно на другой склад и заработал на этом миллион рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая в особо крупном размере», ее санкция предполагает до десяти лет лишения свободы.
«Наверняка же не на мотоблоке с прицепом он их вывозил, а на зерновозе. Почему во время вывоза никто не проверял накладные и т. п.?» — удивился Гость.
«А КФХ никем не охранялось? И никто из других рабочих ничего не видел? 132 тонны за два дня — это ж сколько рейсов нужно было сделать?» — спросил Константин.
С владельца майнинговой фермы в елецком гаражном кооперативе «Солнечный» суд взыскал почти 9 миллионов рублей в пользу ПАО «Россети Центр» — «Липецкэнерго». Во столько оценили украденную майнером электроэнергию.
По данным следствия, оборудование находилось в двух гаражах. Владелец фермы иск не признал, настаивая на том, что гаражи не его. Однако в доме его жены уже фиксировалось безучетное потребление электроэнергии, за что с женщины было взыскано почти 1,5 миллиона рублей. В отношение ее мужа также возбуждалось уголовное дело и тогда было обнаружено, что он открывал своим ключом гаражи, где размещалась криптоферма. Поэтому отсутствие права собственности не стало препятствием для удовлетворения иска энергетиков.
«Да, недёшевы биткойны нынче», — заметил Кухля.
«В итоге он в минусе, по нулям, или осталось что-то? Интересно, и много денег он вырастил на этой своей ферме?» — заинтеерсовалась Жительница.
По елецким пабликам расходятся фотографии зверя, похожего на волка. Его видели возле ЕГУ, в Засосне и Строителе.
Заместитель директора по научной работе заповедника «Галичья гора» Владимир Сарычев предположил, что это может быть гибрид собаки и волка, или домашний волк, которого содержали в вольере, а потом выпустили. Волки не будут спокойно разгуливать по городу и давать себя фотографировать.
Охотинспектор Даниил Комаричев считает, что волком этот зверь никак быть не может. По данным зимнего учета численности диких животных в Липецкой области вообще нет ни одного волка. Они встречаются в Орловской, Тамбовской, Воронежской областях и несколько лет назад бывало, что заходили и в Липецкую область, но точно не в город.
«Хорошо, что не медведь», — написал Александр Н.
«Это маламут», — предположил Гость.
«Обычная грязная, бездомная собака». — уверен другой Гость.
«Да это заяц». — посмеялась Ольга.
«Хаска серая», — версия от Местного.
Завтра в Липецке потеплеет, хотя в ближайшие дни снова ожидается похолодание. Днем в городе, по прогнозам синоптиков, температура составит от +12 до +14 градусов.
В мэрии пока ничего не говорят об отключении отопления, смотрят на погоду.
0
0
0
0
0
Комментарии