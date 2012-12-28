Ельчанин отсудил за кухню тройную цену — 928 000 рублей

Елецкий районный суд рассмотрел иск покупателя мебели к индивидуальному предпринимателю. Ельчанин ещё год назад внёс предоплату за изготовление кухни, но её так и не сделали.«Заказчик оплатил ИП 302 тысячи рублей за изготовление кухонного гарнитура. Мебель должны были поставить до 16 июля 2025 года, но этого не произошло. Претензию о возврате денег и судебный иск предприниматель проигнорировал», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.Суд расторг договор поставки мебели и обязал предпринимателя выплатить стоимость кухни, пени, штраф, судебные издержки — всего 928 тысяч рублей.