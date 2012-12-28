Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Общество
235
37 минут назад
3

Ельчанин отсудил за кухню тройную цену — 928 000 рублей

Сама кухня стоила 302 000 рублей.

Елецкий районный суд рассмотрел иск покупателя мебели к индивидуальному предпринимателю. Ельчанин ещё год назад внёс предоплату за изготовление кухни, но её так и не сделали.

«Заказчик оплатил ИП 302 тысячи рублей за изготовление кухонного гарнитура. Мебель должны были поставить до 16 июля 2025 года, но этого не произошло. Претензию о возврате денег и судебный иск предприниматель проигнорировал», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Суд расторг договор поставки мебели и обязал предпринимателя выплатить стоимость кухни, пени, штраф, судебные издержки — всего 928 тысяч рублей.
права потребителей
0
0
0
2
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ну...
8 минут назад
Ну суд решил... А вот выплатит ли? И если да, то за сколько десятилетий?
Ответить
Кент
14 минут назад
Я конечно понимаю, что нужно наказывать за такое, но не так же круто. Это и есть последний гвоздь в гроб малого бизнеса
Ответить
Класс.
22 минуты назад
Осталось немного, деньги забрать.
Ответить
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить