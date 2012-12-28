Ельчанин отсудил за кухню тройную цену — 928 000 рублей
Сама кухня стоила 302 000 рублей.
«Заказчик оплатил ИП 302 тысячи рублей за изготовление кухонного гарнитура. Мебель должны были поставить до 16 июля 2025 года, но этого не произошло. Претензию о возврате денег и судебный иск предприниматель проигнорировал», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Суд расторг договор поставки мебели и обязал предпринимателя выплатить стоимость кухни, пени, штраф, судебные издержки — всего 928 тысяч рублей.
