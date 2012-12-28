В ближайшие два года из аварийных домов переселят более 350 жителей области

Областной Совет одобрил правки бюджета региона. На переселение граждан из аварийного и ветхого жилья добавлены 283 миллиона рублей.

133 миллиона рублей поступили в областной бюджет из Фонда развития территорий на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. К этим деньгам добавятся еще 150 млн рублей — за счёт перераспределения средств региональной казны. Соответствующие изменения регионального бюджета одобрили депутаты Липецкого областного Совета.— В бюджете уже предусмотрены 167 млн рублей на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Сегодня добавили ещё 283 млн рублей. Всего в рамках данной программы в ближайшие два года планируется расселить 17 многоквартирных домов, это 167 квартир. Свои жилищные условия улучшат более 350 жителей нашей области, — рассказал председатель Липецкого областного Совета Владимир Сериков.Также из региональной казны выделено 80 млн рублей на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан. Эти деньги предусмотрены на выплаты сотрудникам УФСИН, полиции и Нацгвардии.С учетом внесённых изменений доходы областного бюджета в 2026 году составят 103,5 млрд рублей, расходы — 126,6 млрд рублей. Дефицит не изменится и составит 23 млрд рублей, источником покрытия которого являются переходящие остатки и привлечение кредитов.