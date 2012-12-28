Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Общество
311
сегодня, 16:43
1

В ближайшие два года из аварийных домов переселят более 350 жителей области

Областной Совет одобрил правки бюджета региона. На переселение граждан из аварийного и ветхого жилья добавлены 283 миллиона рублей.

133 миллиона рублей поступили в областной бюджет из Фонда развития территорий на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. К этим деньгам добавятся еще 150 млн рублей — за счёт перераспределения средств региональной казны. Соответствующие изменения регионального бюджета одобрили депутаты Липецкого областного Совета.
 
— В бюджете уже предусмотрены 167 млн рублей на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Сегодня добавили ещё 283 млн рублей. Всего в рамках данной программы в ближайшие два года планируется расселить 17 многоквартирных домов, это 167 квартир. Свои жилищные условия улучшат более 350 жителей нашей области, — рассказал председатель Липецкого областного Совета Владимир Сериков.

Также из региональной казны выделено 80 млн рублей на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан. Эти деньги предусмотрены на выплаты сотрудникам УФСИН, полиции и Нацгвардии.
 
С учетом внесённых изменений доходы областного бюджета в 2026 году составят 103,5 млрд рублей, расходы — 126,6 млрд рублей. Дефицит не изменится и составит 23 млрд рублей, источником покрытия которого являются переходящие остатки и привлечение кредитов.
областной бюджет
переселение из ветхого жилья
43
10
20
0
3

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Вопрос
22 минуты назад
Редакция не ошиблась? 350 жителей???? Не 3500? Или 35 000?
Ответить
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить