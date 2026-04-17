Ельчане видели «волка» в городе
Общество
Липецкая вечЁрка: стрельба в таксиста, еще одна вечная лужа и что мешает весенней уборке города
Общество
С владельца гаражной майнинговой фермы энергетики взыскали почти 9 миллионов рублей
Общество
Работник украл со склада 132 тонны ячменя
Происшествия
Два ребенка пострадали в авариях на дорогах Липецка
Происшествия
В промоину у ТРЦ «Липецк» рискуют провалиться автобусы
Общество
«Топит постоянно»: Следком и застройщик выясняют причины затопления подвала во «Взлетном»
Общество
Липчане не хотят платить за ночные дебоши
Общество
Месяц обходится без холодной воды дом в центре Липецка
Общество
Липецкий пенсионер почистил ауру почти за 100 тысяч рублей и два года ждал чуда
Происшествия
Читать все
Липчане не хотят платить за ночные дебоши
Общество
В промоину у ТРЦ «Липецк» рискуют провалиться автобусы
Общество
Месяц обходится без холодной воды дом в центре Липецка
Общество
Ельчанин отсудил за кухню тройную цену — 928 000 рублей
Общество
В ближайшие два года из аварийных домов переселят более 350 жителей области
Общество
На «Ярмарке высоких зарплат»: липчанам предлагали вакансии с зарплатой до 250 тысяч рублей
Общество
За год липчане взяли микрозаймов на 883 миллиона рублей
Экономика
Липецкая область берёт на вооружение ИИ — экономический эффект может составить десятки миллиардов рублей
Общество
В трех садоводчествах отключат электричество
Общество
Циклон с Восточной Европы принесет в Липецкую область похолодание
Погода в Липецке
Читать все
Общество
290
37 минут назад
2

На «Ярмарке высоких зарплат»: липчанам предлагали вакансии с зарплатой до 250 тысяч рублей

10 тысяч вакансий с доходом от 50 до 250 тысяч рублей представили 150 компаний региона.

Сегодня на 19 площадках в Липецкой области прошел региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. В Липецке главной локацией ярмарки стал ТРЦ «Европа» на улице Советской. Еще одна площадка работала в Центре молодёжной карьеры (Студенческий городок, 24). Ярмарка также проходила онлайн на платформах всех кадровых центров.

Такая ярмарка в Липецке проводится не впервые. По итогам прошлогодней ярмарки работу нашли более чем 2 000 человек. Тогда большинство работодателей предлагали зарплаты в диапазоне 50–100 тысяч рублей. В этот раз диапазон зарплат расширился до 250 тысяч, и это при том, что регистрируемая безработица в регионе составляет 0,16% — один из самых низких показателей в Черноземье.

На «Ярмарке высоких зарплат», как ее назвали во время подготовительного периода, помимо рабочих мест соискателям помогали консультациями по трудоустройству, информацией о социальных программах предприятий и предлагали записаться на бесплатное профобучение по востребованным специальностям. С прошлого года проект таких ярмарок интегрирован в реализацию нацпроекта «Кадры».

В ТРЦ «Европа» вакансии представили более 50 компаний. Посетителей ярмарки впечатлил не только ее размах, но и креатив организаторов. Например, на входе соискателям раздавались «бегунки» со списком предприятий. Тем, кто прошел максимальное количество собеседований, по итогам розыгрыша вручали призы — продукцию предприятий региона. Это в основном продукты питания, овощи от местных тепличных хозяйств, молочная продукция, фруктовые смеси.

Молодой сварщик Алексей Волгин сразу получил предложения от нескольких предприятий:

— Не ожидал, что возникнет такой спрос. Чувствую себя звездой. Несмотря на маленький опыт (только работа в управляющей компании), сходу обещают 70 тысяч. Это начальная зарплата. Воспользуюсь случаем, поищу, где предложат максимум. Ну разве что сделаю скидку на близость к дому.

— Востребованность сварщиков не удивительна. Акцент у нас сейчас делается на рабочие профессии. Токари, фрезеровщики, операторы станков с программным управлением — все они востребованы, и наш центр занятости постоянно проводит обучение на эти специальности, — рассказала начальник отдела активной политики занятости кадрового центра «Работа России» Ольга Артеменко.

По словам Ольги Артеменко, верхняя планка зарплат — 200, 250 тысяч — не миф. Столько предлагают в сельском хозяйстве. Даже горожанам. В области работает целая программа по трудоустройству в сельхозпредприятиях, которая так и называется «ЗАГородом».

— Высокие зарплаты, те самые 250 тысяч, сейчас как раз у аграриев. Например, такие зарплаты предлагают трактористам. Агрономы требуются, у них ставки около двухсот тысяч. Овощеводы тоже предлагают очень хорошие заработки.

Рассказала Ольга Артеменко и об обучении. В нацпроекте «Кадры» есть предложения для людей в возрасте 50+. Служба занятости поможет отучиться и на водителя погрузчика, и на того же тракториста без верхней планки возраста.

— Пенсионеры у нас в основном обучаются на операторов котельных. В сезон на них спрос очень высокий. Поэтому предпенсионеры и даже пенсионеры подзаработать могут.

— Я пришла ради любопытства, посмотреть вакансии по моей специальности. Опыт большой, но сейчас сижу дома, зарплата мужа позволяет. Мой опыт и резюме оцениваются очень высоко, и мне уже предложили оклад сто тысяч плюс премии и доплаты. Конечную сумму озвучивать не буду. Посоветуюсь с мужем, детьми, может, и стоит выйти на работу, — говорит Алла Ильина, инженер-энергетик.

На ярмарке вакансий появился и островок легкой промышленности. Швейный цех индивидуальных предпринимателей набирал швей и утюжильщиц. Зарплата: 50–70 тысяч. Давно уже казалось, что шить у нас перестало быть делом прибыльным.

— Это только на первый взгляд так. Да, конкуренция с Китаем и с тем же Кыргызстаном сумасшедшая. Но и в России швейные производства завалены так, что 30% своих заказов отдают в Бишкек! А там эта отрасль беспошлинная и рабочая сила гораздо дешевле. Поэтому они широко представлены на маркетплейсах, а мы пока им проигрываем. Но мы боремся! Помогает государство нам, мелким предпринимателям, но если брать в целом всю отрасль, то, конечно, государству надо снижать и налоги, и пошлины, и тогда столько женщин будет трудоустроено! А ведь мы в России шьем и лучше, и качественней, — говорит представитель швейного цеха Георгий Тананян.

Школьникам и студентам учебные и рабочие места предлагали в Центре молодёжной карьеры. По сути, в нем проходил фестиваль профессий с мастер-классами от работодателей и учебных заведений, профориентационными тестами, экспресс-тренингами «Как составить резюме» и «Найди своё призвание», а также нейропрофтестированием.

Фестиваль объединил более 15 партнёров, включая Липецкий государственный технический университет, Липецкий государственный педагогический университет имени П. П. Семёнова-Тян-Шанского, Липецкий медицинский колледж и Липецкий индустриально-строительный колледж. В Центр молодёжной карьеры пришли более 500 человек.

Программа делилась на два блока. В начале — карьерный марафон для студентов колледжей и вузов. Молодые люди пообщались с представителями крупных работодателей, узнали о реальных вакансиях, условиях труда и карьерных перспективах. Специалисты проконсультировали их по составлению резюме и подготовке к собеседованию.

Затем началась ярмарка учебных мест для школьников. Ребята из 8–11 классов познакомились с программами ведущих колледжей и вузов Липецкой области, получили консультации по поступлению и прошли профориентационные тесты.

На фестивале работали интерактивные зоны: нейропрофориентационное тестирование — инновационная методика для выявления скрытых способностей; зона виртуальной реальности — погружение в мир современных профессий; экспресс-мастер-классы по составлению резюме и самопрезентации.
ярмарка вакансий
0
2
0
0
2

Чудеса продолжаются !
21 минуту назад
Во как чудесно ! Сварщику без опыта сразу насыпали полные карманы денег, а когда еще варить научится - вообще с тележкой будет за зарплатой ходить
Нервная мать
22 минуты назад
Какому же трактористу и агроному платят по 200 тысяч? Сказочники. Комбайнер с 4 ночи до 12 следующей ночи, т. е. за 20 рабочих часов в сезон столько не получает. Как же надоело вранье.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
