За год липчане взяли микрозаймов на 883 миллиона рублей

Микрофинансовые организации Липецкой области в прошлом году заключили с жителями и бизнесом региона около 1,3 тысячи договоров микрозайма на сумму 883 миллиона рублей. Это на 60% займов меньше, чем годом ранее. Такие данные приводит пресс-служба Липецкого отделения Банка России.На начало 2026 года в Липецкой области были зарегистрированы две микрофинансовые организации. Также в регионе работало 51 подразделение микрофинансовых организаций, в том числе из других регионов.Закредитованность заемщиков пытаются снижать ужесточением правил: с января этого года микрофинансовые организации запрашивают у заемщиков официальное подтверждение доходов или оценивают его на основе среднего дохода на человека в регионе. С 1 апреля этого года максимальная переплата по потребительским займам сроком до года снизилась для клиентов микрофинансовых организаций со 130% до 100% с учетом набежавших процентов, комиссий и штрафов. То есть человек, взявший в долг 10 тысяч рублей, даже в случае просрочки должен будет вернуть не больше 20 тысяч рублей. А с 1 октября 2026 года человек не сможет оформить третий микрокредит с полной стоимостью кредита больше 200% годовых, если у него уже есть два долга с такими же ставками.