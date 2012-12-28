В промоину у ТРЦ «Липецк» рискуют провалиться автобусы

Яма пока только намечается, однако воду, которая подмывает асфальт, никто перекрывать не торопится.

На въезде к ТРЦ «Липецк», на улице Студеновской уже не первую неделю течет вода из худой трубы.«Асфальт начинает проседать, в нем образовались промоины. Никто никаких мер не принимает. Здесь находится автостанция, по дороге постоянно проезжают автобусы и машины. Не исключено, что автобус может провалиться. Просим принять экстренные меры», — говорит человек, на присланном в редакцию видео.В «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, что обследовали трубу — она не находится в зоне эксплуатационной ответственности энергокомпании. Тем не менее, «РВК» проведет дополнительное обследование, чтобы найти собственника водопровода.