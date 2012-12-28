Циклон с Восточной Европы принесет в Липецкую область похолодание

18 апреля Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов циклона с центром над Восточной Европой — пройдут кратковременные дожди. 19 и 20 апреля в тыловой части циклона небольшие дожди ожидаются лишь местами.Среднесуточные температуры составят: 18 апреля — 10 градусов тепла, что на 1 градус выше нормы, 19 и 20 апреля — 3-6 градусов тепла, что на 3-6 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер ночью переменный, 3-8 м/сек, днем западный, усилится до 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +3 до +8, днем — от +10 до +15 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ночью на улице от +5 до +7 градусов, днем — от +12 до +14.День 18 апреля стал самым теплым в Липецке в 1995 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году — 9 градусов мороза.