Для старокопыльцев и крутохуторцев: мобильный интернет Билайна стал доступен жителям сел с необычными названиями

Билайн за последние два года запустил мобильный интернет 4G в 75 малых населенных пунктах Липецкой области.

Среди них – села и деревни с необычными названиями: Старый Копыл, Крутые Хутора, Репец, Подхорошее, Пиково, Журавинки, Рябинки, Капитанщино, Кашары, Веселая, Топтыково, Хорошовка, Завальное, Нарышкино, Грязновка, Казино, Девица и другие.

Неординарные названия отражают самобытную культуру, это повод для гордости и погружения в историю родного края.

Например, село Репец известно с 1620‑х годов как владение патриарха Филарета, отца царя Михаила Фёдоровича.

А Замарайкой связана легенда о знатной графине, которая проезжала по селу и, когда вышла из кареты, запачкала платье.

Жители этих и других деревень теперь могут пользоваться онлайн сервисами, общаться онлайн и создавать в соцсетях свои каналы, например, «Типичное Казино» или «Рябинки с огоньком».

При этом интересно, как они обращаются к односельчанам?

По правилам русского языка для обозначения жителей добавляется суффикс ‑ц(ы) или - чанин: Старый Копыл – старокопыльцы. По мнению филологов, нередко сосуществуют несколько вариантов, включая разговорный.

Сложнее с обозначением жительниц. Поэтому, чтобы обратиться к женщинам в селе Грязновка, лучше не экспериментировать и выбрать нейтральный вариант, например: «Дорогие жительницы села Грязновка!».

В 2025 году Билайн в Липецкой области нарастил сеть 4G, запустив 129 новых базовых станций (14 – в Липецке, 52 – в Лебедяни, Усмани, Чаплыгине и других населенных пунктах).





