Липецкие и московские врачи по частям собрали таз пострадавшему в страшном ДТП 16-летнему подростку

В областную детскую больницу мальчика доставили в критическом состоянии.
Напомним, 29 декабря прошлого года на трассе Липецк-Хлевное столкнулись «Хёндай» и «Дэу Матиз». В аварии погибли 46-летний пассажир «Хендая» и 42-летний водитель «Матиза», а 53-летний водителя водитель «Хендая» и его 16-летний пассажир были госпитализированы.
«У парня диагностировали многооскольчатый перелом таза, массивную забрюшинную гематому, повреждения внутренних органов и закрытую черепно-мозговую травму. Ситуация осложнялась развивающимся травматическим шоком. Хирургическое вмешательство было проведено в экстренном порядке. Травматологи, хирурги, анестезиологи-реаниматологи боролись за жизнь ребенка в операционной более трех часов. Врачам пришлось одновременно останавливать внутреннее кровотечение в брюшной полости и собирать раздробленные кости таза», — рассказала министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина.
Подростку провели остеосинтез, для которого был использован современный рентгеннегативный аппарат внешней фиксации, позволяющий с высокой точностью сопоставить осколки. После операции реаниматологи всю ночь боролись за стабилизацию жизненно важных функций организма мальчика.
А уже на следующий день состояние подростка улучшилось, его перевели на самостоятельное дыхание. Липецких врачей по телемедицинским каналам консультировали коллеги из института Рошаля. А через несколько дней подростка транспортировали в НИИ НДХиТ клинику Рошаля, где выполнили окончательный остеосинтез костей таза — операцию по хирургическому соединению и фиксации костных фрагментов при тяжелых переломах.
Сейчас подросток чувствует себя удовлетворительно и проходит реабилитацию.
